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永樂市場對面民宅起火 三人聽到住警器逃生

2018-01-06 18:44聯合報 記者李承穎╱即時報導

台北市大同區永樂市場對面民宅2樓今天下午近6點發生火警，火勢隨著天井竄升到3樓頂，將1台抽風機燒毀，所幸3名住戶因聽到住宅警報器，第一時間就逃離火場。

台北市消防局接獲報案後，派遣水箱車12輛、雲梯車2輛、救護車3輛前往搶救，20分鐘撲滅，燃燒面積約5坪，部分雜物被燒毀，起火原因尚待調查。

消防人員撲滅火勢後，在民宅三樓內查看。記者李承穎/攝影
消防人員撲滅火勢後，在民宅三樓內查看。記者李承穎/攝影
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消防人員撲滅後，仍在屋內查看。記者李承穎/攝影
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火勢一度猛烈。記者李承穎/翻攝
火勢一度猛烈。記者李承穎/翻攝
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