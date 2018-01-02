母親帶嬰兒燒炭雙死 警方調查中

2018-01-02 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中今天發生疑似母親帶嬰兒燒炭死亡案，警方到場調查中；警方表示，今天下午3點多，有家屬報案，妹妹在台中市潭子區住處疑燒炭，31歲女子坐在床旁，嬰兒趴地上，母子已明顯死亡，台中市消防局派人到場，未送醫，母子死因和燒炭原因警方調查中。

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