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王炳忠運作燎原新聞網 國台辦每年資助台幣1500萬

母親帶嬰兒燒炭雙死 警方調查中

2018-01-02 15:48聯合報 記者游振昇╱即時報導

台中今天發生疑似母親帶嬰兒燒炭死亡案，警方到場調查中；警方表示，今天下午3點多，有家屬報案，妹妹在台中市潭子區住處疑燒炭，31歲女子坐在床旁，嬰兒趴地上，母子已明顯死亡，台中市消防局派人到場，未送醫，母子死因和燒炭原因警方調查中。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

嬰兒

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