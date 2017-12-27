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18歲孝女慘死輪下、遊日夢碎 騎機車姑姑涉過失致死

2017-12-27 22:47聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣82線東西向快速公路朴子市路段橋下，與縣道161線交叉路口，今天上午發生大貨車撞機車車禍，22歲陳姓女子騎機車載18歲姪女，從布袋鎮出發到朴子市買東西，途中遭鍾姓男子駕駛載廢棄物大貨車撞上，姪女當場慘死輪下；死者是名孝女，辛苦工作存錢要赴日旅遊，卻無法如願，警方晚間將死者姑姑及大貨車司機依過失致死罪法辦。

警方調查，這起車禍，雙方車輛行駛同方向車道，發生擦撞，確切肇事原因，由交通事故處理小組調查中，偵訊後，依法將死者姑姑及大貨車司機依過失致死罪法辦。

家住布袋死者父母趕到車禍現場，見到女兒慘死，放聲痛哭，陳女父親淚如雨下說，18歲女兒很懂事孝順，為改善家庭經濟，不讓做水泥粗工的他太勞累，高中餐飲科畢業後，每天到早餐店打工，雖月休只有4天，也不喊累，還將薪水全部交給他。

陳父說，每次拿到女兒辛苦錢，捨不得花，幫女兒存下來，女兒崇尚日、韓文化，曾向他說，長大存夠錢，要找時間到日本旅遊，豈料，小小心願還來不及實現就走了。

警方說，陳女與死者共乘機車，從布袋騎到朴子，途經台82線朴子市路段橋下，與縣道161線交叉路口，遭33歲鍾姓男子駕駛清運廢棄物大貨車撞上，機車卡在大貨車底盤，陳女被輾壓右前輪下慘死，大貨車撞上機車滑行5公尺才停車。

陳女被送嘉義長庚醫院，意識清楚，左膝蓋受傷，嚇得說不出話；鍾姓司機說，當時他開車沿台82線下方便道行走，和機車同方向，沒想到機車突然想左轉，他煞車不及撞上；警方到場，發現後座姪女慘死，一開始還誤以為是她騎車，後查明是姑姑騎車。

嘉義縣東西向快速公路朴子市路段橋下，與縣道161線交叉路口，今天上午發生大貨車撞...
嘉義縣東西向快速公路朴子市路段橋下，與縣道161線交叉路口，今天上午發生大貨車撞機車車禍，陳姓女子騎機車載姪女遭大貨車撞上，姪女慘死輪下，母親痛哭癱軟在地。記者魯永明／攝影
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嘉義縣東西向快速公路朴子市路段橋下，與縣道161線交叉路口，今天上午發生大貨車撞...
嘉義縣東西向快速公路朴子市路段橋下，與縣道161線交叉路口，今天上午發生大貨車撞機車車禍，陳姓女子騎機車載姪女遭大貨車撞上，姪女慘死輪下，警方用小帳篷覆蓋屍體。記者魯永明／攝影
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