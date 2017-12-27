國道大貨車衝破護欄畫面曝光 紅色轎車被當場撞爛

2017-12-27 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雕文 ╱即時報導



國道失控連環撞！中山高南向47.5公里（林口下坡路段）昨天下午３點多，一輛大貨車失控擦撞前方車輛，並撞向中央分隔島後，翻覆在北向內側車道，一輛紅色轎車首當其衝，車身幾乎全毀，駕駛肋骨斷裂、右腳骨折須開刀治療，大貨車駕駛與車內助手輕傷。整起事件導致南、北向車流回堵2個多小時，共12部大小車輛毀損，6人受傷，肇事責任目前仍在釐清。

警消人員趕抵現場，協助傷患送往林口長庚，皆無生命危險。國道警方調查，41歲黃姓男子駕駛大貨車載運鷹架從林口上交流道往楊梅，行經國道1號南向46.1里左右，疑似傳動軸脫落失去動力，黃男試圖退檔減速，將車輛開至外側路肩，試圖磨擦護欄降速不成，先撞到前方大、小貨車，接著失控衝過中央分隔島，側翻在北向內側車道，其中由40歲陳姓男子駕駛的紅色國瑞轎車首當其衝，車輛幾乎全毀。

此外，北向車道1部大貨車及7部轎車被護欄水泥塊波及，眾駕駛嚇壞，所幸僅手腳些微擦傷；員警表示，各駕駛酒測值均為0，南向車道回堵7公里，北向車道一度全線封閉，回堵約10公里，直到晚間6點才恢復雙向通車。