北捷驚傳男子失去生命跡象 AED搶救後送醫

2017-12-27 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北捷運松山新店線萬隆站今早8時多傳出旅客昏倒意外，一名年約40歲的男子在萬隆站月台倒地；站務人員發現男子失去意識與生命跡象，緊急以CPR（心肺復甦術）、AED（自動體外心臟電擊去顫器）急救，男子才恢復心跳，最後由救護人員送往萬芳醫院。