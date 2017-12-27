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北捷驚傳男子失去生命跡象 AED搶救後送醫

2017-12-27 11:50聯合報 記者翁浩然╱即時報導

北捷運松山新店線萬隆站今早8時多傳出旅客昏倒意外，一名年約40歲的男子在萬隆站月台倒地；站務人員發現男子失去意識與生命跡象，緊急以CPR（心肺復甦術）、AED（自動體外心臟電擊去顫器）急救，男子才恢復心跳，最後由救護人員送往萬芳醫院。

北捷表示，男子昏倒位於月台，並未對列車班次造成影響，至於倒地原因交由救護人員與醫院詳查。

台北捷運松山新店線今早傳出男子昏倒意外。圖／報系資料照
台北捷運松山新店線今早傳出男子昏倒意外。圖／報系資料照
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