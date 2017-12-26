人妻與男子上摩鐵 衛生紙精液辯手淫獲不起訴

2017-12-26 23:31 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



黃姓人妻與朱姓男子上摩鐵開房間，被丈夫抓包爆發口角，黃女當場怒嗆，「我們就是有做，怎樣」，丈夫衝進房內搜獲沾有體液的衛生紙，怒告黃女、朱男涉及通姦；台北地檢署偵查期間，黃女否認犯行，辯稱衛生紙上的體液是朱男手淫擦拭，且兩人都拒絕採證DNA比對，檢方查無具體性交事證，只能對兩人處分不起訴。

據調查，黃女因工作關係結識朱男，兩人私下展開交往，黃女丈夫懷疑妻子紅杏出牆，委託徵信業者跟蹤，拍到兩人牽手散步畫面，決定進一步蒐證「抓猴」提告。

今年三月間，黃女與朱男吃完午餐後，驅車前往新北市新店一家汽車旅館，黃女丈夫接獲通報後，緊急趕往旅館外，並通知警方到場，黃女退房離去時，見丈夫守候門外場嚇了一跳，雙方爆發口角，黃女一氣之下怒嗆，「我們就是有做，怎樣」，絲毫不給丈夫面子。

黃女丈夫在警員陪同下進房搜證，發現沾有體液的衛生紙團，拾起後當作證物，憤而控告黃女、朱男通姦。

檢方開庭時，黃女與朱男否認犯行，辯稱他與朱男吃完飯後，因感身體不適，才就近找間汽車旅館休息，至於沾有體液的衛生紙團，她推稱是朱男自行在廁所內手淫後擦拭留下，兩人並無性關係，黃女還辯稱，她嗆丈夫的「我們就是有做，怎樣」，只是氣話，不能代表什麼。