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勞基法修惡遊行為何失敗？網友總結5原因

桌腳撒國道 雙B車、客運閃避不及都遭殃

2017-12-25 10:40聯合報 記者范榮達╱即時報導

一輛大貨車載運的活動桌子疑因未綁牢，昨晚散落國道1號苗栗縣銅鑼鄉路段，造成5車受...
一輛大貨車載運的活動桌子疑因未綁牢，昨晚散落國道1號苗栗縣銅鑼鄉路段，造成5車受損。記者范榮達／翻攝
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43歲江姓男子昨天晚上8點20分駕大貨車載運活動桌子，南下途經國道1號苗栗縣銅鑼交流道路段，6支活動桌子的桌腳散落中間及外側車道約200公尺，隨後5輛車子閃避不及壓過受損，其中2輛車子爆胎，沒有造成人員傷亡。

國道警方據報後，封閉中外側車道，通報國道高速公路局中區工程處苗栗工務段清除，一個小時後交通恢復正常，警方調查，5輛車子壓過散落鐵製桌腳，包括載有29名乘客的豐原客運及4輛轎車，其中桌腳還插進BMW車底造成爆胎，另輛賓士轎車也爆胎，豐原客運陳姓客運司機指稱看到四方形桌腳先閃掉一個，後來還是撞上，車子前保險桿受損。

江姓男子昨天幫忙爸爸到苗栗縣立體育場，將出租法會的活動桌要載回台中，開車前有捆綁，可能一直碰撞造成鬆脫，國道警方表示，載運貨物因捆綁不妥散落，可依違反道路交通管制處罰條例裁罰3000元至9000元罰款，若有傷亡還有刑事責任，車子受損也可以民事求償。

【中央社／苗栗縣25日電】

國道警察局第2大隊今天指出，43歲江姓男子駕駛大貨車載送外燴用桌具，行經國道1號銅鑼路段，疑似未綁牢靠，6組鐵架桌腳掉落路面，導致後方5部車輛受損，所幸無人傷亡。

國道第2大隊交通組長張弘杰表示，這起意外發生在24日平安夜，江男駕駛大貨車，從苗栗載送外燴用的桌面和桌腳，準備返回台中，剛上國道1號苗栗交流道，桌腳就陸續散落到路面，造成多部車輛受損。

受害的陳姓客運車駕駛指出，看到國道上有鐵架散落物，急忙煞車閃躲，已經閃過一個，沒想到後方又出現好幾組，連續閃了大約200公尺，最後還是無法避免碰撞鐵架，導致保險桿受損。

同樣受害的自小客車駕駛表示，當時時速約90至100公里，發現前方有掉落物，根本來不及閃避，直接碾了過去，1支鐵架剛好插在輪胎上，「嚇很大一跳」，只能勉強行駛到路肩，等待救援。

肇事的江男堅稱車上的貨物都已用繩子綁住，可能是桌子撞來撞去，桌腳才會鬆脫。國道警方指出，載運貨物因綑綁不妥散落，將依道路交通管理處罰條例裁罰新台幣3000元至9000元罰鍰，另外肇事駕駛還要負擔受害車輛修復費用。

散落國道1號苗栗縣銅鑼鄉路段的活動桌子桌腳堅硬，造成5車受損，其中2車爆胎。記者...
散落國道1號苗栗縣銅鑼鄉路段的活動桌子桌腳堅硬，造成5車受損，其中2車爆胎。記者范榮達／翻攝
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