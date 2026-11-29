台中市楊姓留學生去年透過IG結識南部一名女子，兩人在案發前凌晨視訊時女子曾裸露胸部，當天下午相約見面入住烏日區某旅館發生性關係，事後女子卻控告楊男強制性交2次。一審查出，女子案發後遇車禍見警未求救，還與楊男共進拉麵、親密觸碰，判楊男無罪。檢方不服上訴，台中高分院近日駁回上訴，維持無罪判決，檢方仍可依速審法規定上訴。

判決指出，楊男2025年4月底透過IG認識這名女子，同年7月7日下午2時許，雙方相約在台中高鐵站碰面，隨後入住附近旅館。檢方起訴指控，楊男佯稱疲累進房休息，卻強壓女子脫衣性侵2次。

楊男否認犯行，辯稱兩人互動曖昧，當天凌晨視訊時女子更裸露胸部，雙方是合意發生1次性行為，完事後還一起買事後避孕藥與吃拉麵。

台中地院審理發現，女子指控遭激烈壓制性侵，驗傷卻僅有私密處輕微擦傷，全身無其他外傷。此外，女子稱遭性侵後楊男曾獨自洗澡、睡覺約20分鐘，全程未控制其手機，她卻未趁機逃離或報警，反而坐在房內滑手機。

兩人下午5時許途中發生車禍，員警到場處理時，女子下車與警面對面也未求助，甚至主動聯繫保險友人幫楊男善後。晚間6時許兩人在拉麵店用餐，監視器更拍下女子自然與楊男聊天，還伸手觸摸對方右大腿與右胸，一審認定補強證據不足，判楊男無罪。

檢方不服上訴，主張女子屬典型約會強暴，返程搭高鐵才爆發創傷應激反應，並指案發後通話中女子質問違反約定時，楊男曾回覆「嗯亨」與「對不起」，等同默認犯行。

台中高分院調查，楊男在IG訊息中已明確否認侵犯，電話中回應「對不起」可能是為車禍打亂行程或安撫情緒，難以認定為自白。

法官認為女子與楊男相處期間毫無畏懼，檢方未提出新事證，近日駁回上訴，維持無罪判決，全案仍可上訴。