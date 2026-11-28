台中市曾姓男子擔任共學團老師，利用師生關係，在出遊同宿、開車接送及學生宿舍等場合，對4名未成年男學生乘機或強制猥褻，還拍攝一名兒童的全裸照片，傳給其中一名學生。一審依成年人故意對少年犯強制猥褻等6罪，判3年6月。曾男上訴主張學生的證詞受他人影響，台中高分院近日駁回上訴，維持原判，仍可上訴。

判決指出，曾男是台中一處共學團的老師，同時擔任某社區服務協會的主管，明知學生都未滿18歲。2022年至2024年間，他在與學生同床住宿時，趁學生熟睡伸手猥褻；在開車接送學生參加活動途中，違反學生意願碰觸其私密部位；也曾在宿舍內，以每周約2次的頻率，對另一名學生捏胸、拍打私密部位。2023年間，他還用手機拍下一名兒童的全裸照片，透過通訊軟體傳給學生。

事件在2024年曝光。其中一名學生的家長向共學團反映，經內部調查後，其他學生陸續說出類似遭遇，警方在2025年10月將曾男拘提到案。

曾男坦承拍攝及傳送兒童裸照，但否認猥褻學生，他辯稱學生的說法前後不一，且是在得知同學申訴後才提出，證詞受到影響；他傳給家長的道歉訊息，也只是為了安撫家長。

台中高分院認為，學生們的證述詳盡一致，多人表示不打算提告，沒有誣陷的動機；另有其他老師證稱曾親眼看到曾男對學生有不當肢體接觸。法

法官指出，師生間存在權力不對等，學生可能因羞恥或顧慮而不敢說出，得知同學也有相同遭遇後才願意揭露，並不違反常理，因此駁回上訴。