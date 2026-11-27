溫姓市民在溫泉景區拍照，拍到母親帶2個未成年女兒泡湯全裸影像，轉傳親友，被控無故攝錄散布他人性影像、兒童及少年性剝削防制條例拍攝及散布性影像罪，溫偵查中認罪，但台北地院審理認溫只是「不小心拍到」，判無罪。可上訴。

溫2025年2月16日在新北市雲頂溫泉行館趁不認識的母女3人全裸泡湯時，持手機拍攝她們3人的全裸影像；其後，溫將影像以LINE傳給子女、胞弟觀覽，警方獲報查辦，移送地檢署偵辦。

檢方偵辦時，溫坦承將所攝得影像傳送給親友，甚至辯護人一度具狀記載被告「承認犯行」、「具有不確定故意」等，不過，法官未因此斷定溫有罪。

法官審理認為，溫出庭時經常反應遲緩，心智弱於常人，有關溫不利於己「我看很清楚是全裸影像才拍」的陳述是否與事實相符？必須慎重判斷。

法官認為，所謂的性影像無非照片「左上方一個小角落的肉色物體」，佔全體畫面恐怕不到5％，必須放大才能看清楚有幾位疑似全裸的人，再者，影像構圖主要是桌椅、遮陽傘，難以認定是針對泡湯的人。

法官認為，溫同日所拍攝的其他照片包括溫泉入場券、泡湯所用提袋、毛巾、拖鞋，與溫所辯拍攝目的在拍攝環境風景相符，綜合警詢、偵查、審理的陳述，真意是溫「泡湯泡到一半，突然起意，想將大眾池內的風景環境拍給自己小孩看」，於是將這些拍到的風景設備分享給子女，主觀上並非針對他人的性影像予以拍攝、散布，更沒有侵害性隱私的意圖。

判決指出，溫患有老年性白內障、雙眼老視，拍攝當下是否看清楚沒穿衣服的人，值得懷疑，更不必說溫清楚知道有未滿18歲的人而刻意拍攝，因此，溫偵查時一度辯稱「不小心拍到的」才是真相。

此外，性影像「左上方一個小角落的肉色物體」之距離、大小、清晰度，也不該當性影像的定義，溫的行為，充其量是「過失」拍到有人沒穿衣服的影像，而妨害性隱私、兒童及少年性剝削防制條例不罰過失犯，溫無罪。