新北市中和區男子疑與媳婦長期不睦，7月間持刀在住家樓梯間揮砍媳婦且進行猥褻，媳婦身中至少46刀當場死亡。新北檢近日依強制猥褻而故意殺人罪嫌起訴男子。

檢警調查，中和區60多歲男子今年7月26日晚間6時許，帶著2把水果刀在巷口等待媳婦返家，待媳婦進入1樓大門時，男子在樓梯間持刀朝媳婦頸部、身體等部位揮砍，還對媳婦進行猥褻行為。

起訴書指出，媳婦身上至少有46道刀傷，包括頭部11道、頸部至少13道、左右上肢19道等，且胸部也遭銳器傷害，導致其頸部氣管、大血管斷離失血過多，血水吸入呼吸道窒息死亡。