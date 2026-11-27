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新北中和公公殺媳案 檢依強制猥褻故意殺人罪嫌起訴
新北市中和區男子疑與媳婦長期不睦，7月間持刀在住家樓梯間揮砍媳婦且進行猥褻，媳婦身中至少46刀當場死亡。新北檢近日依強制猥褻而故意殺人罪嫌起訴男子。
檢警調查，中和區60多歲男子今年7月26日晚間6時許，帶著2把水果刀在巷口等待媳婦返家，待媳婦進入1樓大門時，男子在樓梯間持刀朝媳婦頸部、身體等部位揮砍，還對媳婦進行猥褻行為。
起訴書指出，媳婦身上至少有46道刀傷，包括頭部11道、頸部至少13道、左右上肢19道等，且胸部也遭銳器傷害，導致其頸部氣管、大血管斷離失血過多，血水吸入呼吸道窒息死亡。
據悉，男子偵訊時僅供稱與媳婦相處不睦，確切犯案動機仍待釐清。新北檢依刑法家庭暴力之攜帶兇器強制猥褻而故意殺人罪嫌起訴男子，適用國民法官法審理。
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