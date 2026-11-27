台東東成監獄一名王姓受刑人趁同房室友小風（化名）清晨半夢半醒、難以反抗時，親吻對方臉部。小風事後出現睡眠困擾，經常想起遭親吻的情形，心理受到影響。法院近日審理後，依違反性騷擾防治法判處王拘役40日，可易科罰金、上訴。

判決書指出，事件發生在2024年9月15日清晨5時33分至5時34分，地點在東成監獄忠舍23房。王男趁同房室友小風處於半夢半醒、無法反抗的狀態，親吻小風臉部一次。小風驚醒後，反映獄所管理員，案經檢察官偵結起訴，法院審理時王坦承犯行。

王男辯稱，當時因為得知自己獲准假釋，心情高興，並將被害人視為乾兒子，才有上述行為。不過，法院認為，無論雙方關係如何，都不能因此合理化未經對方同意的親密接觸。

小風則表示，事後經常想起遭親吻的情形，晚上難以安心入睡，也因此感到焦慮、憤怒與委屈，監獄方面並安排心理輔導及相關治療。

法官審酌王男已坦承犯行，但被害人並未原諒，也未達成和解，考量其犯案情節、被害人受到的影響，以及王男的年齡、身體狀況與生活情形，判處拘役40日，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。全案可上訴。