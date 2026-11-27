藝人ＮＯＮＯ陳宣裕被控利用知名度、工作機會結識六名女子，性侵、猥褻共七次，一、二審僅認定一次強制性交未遂，判二年六月徒刑。ＮＯＮＯ上訴力拚清白，最高法院認為判決沒有違誤，昨駁回上訴定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

檢方起訴指出，ＮＯＮＯ加入藝人吳宗憲所組的「憲憲家族」後知名度提升，二○○八年至二○一三年間利用自身知名度及工作機會結識被害人，對六名女子犯下三次強制性交、二次強制猥褻、二次強制性交未遂罪，建請法院從重量刑。

法院認為，五名告訴人的敘述有瑕疵，與客觀事實不符，罪證不足，判ＮＯＮＯ無罪。唯一認定有罪的，是ＮＯＮＯ二○一一年透過綜藝節目認識的一名女子，他向女子索取電話號碼後，提議開車送女子返家，卻將女子載至大稻埕河濱停車場，欲性侵遭抵抗而未遂。

女子事後向親友透露自身經歷，親友在審理期間也證稱，聽她訴說案情時，感受到對方情緒明顯不同以往。一審認為女子指述可信，女子擔心遭輿論指點或影響事業，未聲張或報警，見#MeToo運動才勇於揭露經歷，ＮＯＮＯ辯稱不認識對方，還說「不知為何女子要這樣說自己」不可採信，依強制性交未遂罪判二年六月徒刑。

檢察官和ＮＯＮＯ均上訴，二審認為原審判決認事用法無違誤，量刑也已審酌各項事由，沒有濫權或判得過重的情形，ＮＯＮＯ否認犯罪、檢察官上訴均無理由，判上訴駁回。

台灣高等檢察署認為二審駁回檢察官上訴部分，理由沒有違背法令之處，不上訴三審，但ＮＯＮＯ不甘被判刑，上訴三審。最高法院維持二審見解，駁回ＮＯＮＯ上訴確定，ＮＯＮＯ將入獄服刑。