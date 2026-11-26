士林地院停職法官蔡明宏被控在陽明山強制猥褻女書記官、候補女法官，一審判刑2年2月，二審加重改判3年10月徒刑。案件上訴，最高法院今駁回蔡猥褻女法官的部分上訴，判1年10月徒刑定讞，蔡確定要入監服刑。

至於蔡猥褻女書記官二審判刑2年10月部分，最高法院認為仍有調查未盡、需要釐清之處，撤銷發回台灣高等法院更審。

2007年11月7日蔡明宏身為士院行政庭長，他開車載女書記官上陽明山共進晚餐，卻在人車稀少的避車彎於車內環抱、頭貼胸部吸吮女書記官乳頭，女書記官制止，蔡還稱「再5分鐘就好」，女書記官嚇得逃出車外，在蔡怒視下又上車。。

2022年11月15日，蔡邀約候補女法官到陽明山土雞城用餐，他開車到某產業道路旁停下，先是關心女法官的工作狀況，接著卻伸出右手揉捏她後頸、肩膀。過程中女法官不斷聳肩躲避，身體一路縮到右前座車門旁，蔡卻扣住她左手腕揉捏，並撫摸女法官臉頰、大腿、下體。

一審認為蔡明宏犯罪事實明確，身為法官有多年刑事審判經驗，應知性侵害事件對被害人衝擊極大，但蔡不知潔身自愛，不尊重女書記官、女法官性自主權，案件爆發後均以工作表現或同事相處等問題作為對方有誣陷動機答辯，依2個公務員假借職務上之權力故意犯強制猥褻罪，分別判蔡1年6月、1年徒刑，應執行2年2月徒刑。

案件上訴，蔡明宏於二審審理期間曾說「很有信心可以證明自己的清白」。二審認為蔡明宏對女書記官犯刑法公務員假借職務上權力故意犯強制猥褻罪，而對女法官犯強制猥褻罪，應分論併罰。

二審指出，蔡犯案時已是資深法官，且士院擔任行政庭長、庭長，他的犯行更造成女書記官長逾16年創傷，也讓女法官身心、精神受負面影響，認為蔡具有法官智識卻還犯罪，一審量刑過輕，改判蔡2年10月、1年10月徒刑，應執行3年10月徒刑。

士林地院法官蔡明宏（圖）涉強制猥褻女書記官、候補女法官。聯合報系資料照