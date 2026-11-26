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泰籍移工襲胸少女判緩刑又尾隨涉性騷 嘉檢起訴
嘉義縣1名25歲泰籍移工被控捏少女胸口，今年1月間遭判緩刑；4月間他又尾隨1騎車女子，並趁其不備，伸手觸碰另名女子肩膀、右胸口，嘉檢偵結，依違反性騷擾防治法起訴。
據判決書，這名泰籍移工於去年10月間，飲酒後騎微型電動車行經嘉義縣某鄉鎮道路，趁1名未成年少女獨自騎電動車停在路邊，竟以手掐捏女子胸部遭起訴，嘉院於今年1月間，判處拘役50日，緩刑2年，且須給付新台幣10萬元。
據嘉義地檢署起訴書，這名移工於今年4月間，又騎機車行經嘉義縣新港鄉街道時，涉嫌尾隨1名騎機車女子，並在途中，以手觸碰女子的肩膀、右胸口得逞，隨即騎車逃逸。
嘉檢表示，這名移工坦承有伸手觸碰女子肩膀，但否認性騷擾並辯稱，騎機車尾隨是為了歸還受害女子掉落物品。若好意歸還遺失物，理應按喇叭或出聲呼喊等合理方式示意停車，並無貿然觸碰陌生女子身體的道理；2人不相識且無仇恨，受害女子無大費周章誣陷的理由。
嘉檢認為，受害女子與移工素不相識，以一般互不認識人的互動而言，即使肩膀也不得他人隨意不當觸摸的身體部位；因此，全案偵結依法起訴。
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