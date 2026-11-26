北市某數學補習班老師高培深涉猥褻未成年女學生，多度趁「一對一」教學時強吻學童臉部並摸手、大腿及下體，導致被害人身心受創，藉作文泣訴「可以聞到他那下流的想法」，二審遭判刑5年8月。民事部分，受害家屬提告求償精神慰撫，一審合計獲賠15萬元；其中父親上訴二審，台北地院再判賠30萬元，累計獲賠45萬元。

2020年2月26日至7月8日間，當時年僅11歲的女學生曾於每周三、六、日下午前往補習班上課。狼師高培深藉由在教室「一對一」上課機會，多度要求她坐在大腿上，除撫摸女學生的手、親吻她臉部，還伸手撫摸她大腿根部及下體。

直至女學生母親發現女兒親筆字條流露輕生意念，上頭寫著「我恨高老師」、「我被性侵過」、「你親了我」、「我好痛苦」、「我想告你」等，向學校通報後檢警才介入偵辦。

高培深辯稱，他有摸女學生的手、親臉、摸大腿1次，但沒有隔著內褲摸女學生下體，而是「隔著外褲摸她下體」，也沒有使用強制力。

被害女學生證稱，高只要「一對一」上課就會對她有猥褻行為，次數達10次以上，並曾將她叫去小房間寫考卷，再趁獨處機會隔著內褲摸她私處。至於會寫輕生字條，是因為她感到非常不舒服，覺得噁心，想了結生命。

女學生作文還寫下「他，撫摸著我的大腿，門外的快遞員敲著門，他說：『噓...不要出聲喔』」、「他從嘴裡說出的每句話都令我感到噁心，跟他在同一個空間我都可以聞到他那下流的想法」、「我強忍著眼淚⋯我被名為『恐懼』的惡魔吞食著，咀嚼著」。

刑事部分，一審認為，被害人在審理中作證只有16歲，但對高培深猥褻細節均能清楚記憶及描述，若非親身經歷，供述不可能始終詳實，證詞可信度高，作文字句也刻畫內心掙扎與痛苦不堪，認定高犯未滿14歲女子強制猥褻等，共10罪，判刑9年。

不過，案件上訴出現逆轉。二審認為，其中有8罪檢察官沒能提出充分的補強證據，罪證不足，諭知無罪，改輕判有期徒刑5年8月。全案目前上訴最高法院審理中。

民事部分，被害女學生的父母雙雙提告，認為高培深對女兒不法侵害之深，所受痛苦難以言喻，家長也須付出更多心力保護並教養孩子，並有額外的負擔或支出，各向高求償50萬元精神慰撫金，台北簡易庭一審分別判賠10萬、5萬元。

女學生父親不服，提起上訴；北院日前撤銷原判決，認為高培深應再給付父親30萬元，改判賠40萬元。全案確定。