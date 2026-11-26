廣達電腦技術員與同事發生婚外情，遭人妻提告求償60萬；小三辯稱配偶權不受民法保障，搬憲法保障性自主權、隱私權抗辯；桃園地院法官逐項駁斥，反問個人自主權如何推導出配偶權不受法律保護，指通姦除罪化不等於廢除配偶權，並判小三賠50萬元。

判決指出，原告陳女與卓姓丈夫於2016年5月20日結婚，婚後育有3名未成年子女。何姓女子於2020年間任職廣達電腦時，認識在同單位擔任技術人員的卓男，明知對方已有婚姻關係，仍從2022年11月起與他交往，並於2024年7月2日、5日發生性行為。

陳女後來發現丈夫與何女的LINE對話紀錄，經追問後，卓夫才承認兩人交往及發生性行為，認為何女明知丈夫已婚，仍介入婚姻，故意侵害配偶身分法益，向法院提告，依民法侵權行為及身分法益受侵害規定，求償精神慰撫金60萬元。

何女答辯時主張，憲法保障婚姻關係中個人的人格自由、性自主權及隱私權，配偶權並非民法第184條第1項所保障的權利；即使涉及身分法益，也必須是直接破壞、妨礙或剝奪身分關係本身，不能僅以配偶主觀情緒、感受或情感期待受影響，就認定構成侵害。

何女另稱，妻子發現兩人曾有親密互動後，仍選擇維持婚姻，兩人在工作場所也經常一起出入、互動和睦，沒有異樣，足見妻子並未因此承受精神痛苦；即使法院認定侵害配偶權，妻子請求的60萬元也過高。

桃園地院法官孫健智審理後，認為妻子提出戶籍謄本及對話紀錄，且何女對交往及性行為事實並不爭執，足以認定何女故意不法侵害妻子的配偶權，情節重大。法官並針對何女以性自主權、隱私權否認配偶權受法律保障的說法，逐一提出法律見解。

判決指出，民法第194條及第195條第3項均有配偶身分法益的保障規定，法律准許配偶在身分法益遭受重大侵害時請求損害賠償，正是因為配偶權受到民法保障。即使婚姻關係沒有消滅，但若夫妻共同生活的經營受到妨礙，同樣可能構成配偶權侵害。

法官也特別釐清，司法院釋字第791號解釋宣告通姦罪違憲，並不代表配偶權因此廢除。判決指出，通姦除罪化不是要廢除配偶權，反而是要落實法律對配偶權的保障。

至於何女搬出憲法保障人格自由、性自主權及隱私權，法官反問，這些權利的具體內涵究竟為何，又如何能推導出配偶權不受民法保護？判決認為，何女只是引用釋字第791號解釋及其他判決的部分文字，便直接得出配偶權不受民法保障的結論，並未說明兩者之間的法律理由，因此法院無從進一步論駁。

法官更進一步指出，單純訴諸自主或自主權，對於理解配偶權的存在及內涵幫助有限，因為自主權也可能彼此衝突，一個人的自主可能取消另一個人的自主。法律應回答的是，誰的自主應受到保障，其他人的自主又應退讓到什麼程度，「訴諸自主只是提出問題，沒有回答問題」。

判決並引用英國法學家哈特著作法律的概念，說明必須先了解法律規則，才能確認個人享有何種權利及自由的範圍。法官認為，同樣必須先了解我國法律對配偶權及配偶身分法益的規定，才能判斷性自主的範圍，這正是配偶權否定論者一再迴避的問題。

對於何女援引其他法院判決，主張配偶權不應被解釋成一方配偶對另一方的獨占或使用，法官也指出，反對將配偶視為他方客體、受他方獨占的見解固然正確，但民法保障的本來就不是這種配偶權概念。該見解是在提醒法院，應如何詮釋配偶權內涵，才能符合憲法典範變遷，而非代表配偶身分法益不受法律保障。

何女另主張，婚姻外的親密關係並非直接破壞、妨礙或剝奪婚姻關係，頂多只是傷害配偶主觀情緒、感受或情感期待。法官則反問，何女與妻子的丈夫發展婚姻外親密關係，為何不構成對婚姻關係本身的直接破壞或妨礙，卻只能被解讀為傷害妻子的主觀感受。

至於何女以陳女沒有離婚、夫妻仍互動和睦為由，主張妻子沒有精神痛苦，法官也不予採納。判決指出，妻子未與丈夫離婚，不能據此推認她沒有精神痛苦，「並不是導致離婚才算痛苦」；何女所稱兩人工作場合互動和睦，也沒有提出證據佐證。

法官審酌陳女與卓男的婚姻期間、何女與卓男交往的時間及程度、雙方財產所得，以及何女強詞否認配偶權存在，顯見對婚姻、家庭觀念淡薄等情節，認定妻子所受非財產上損害，以50萬元精神慰撫金為適當，判何女賠償50萬元。