台北市萬芳高中劉姓前組長被控強迫男學生認他為「父」，更假借管教名義稱「眼神邪惡、像壞學生」，迫使男學生在浴室拍露臉、裸露上半身的影片，一審依違反兒童及少年性剝削防制條例以他法使少年自行拍攝性影像罪判刑3年10月，案經上訴，台灣高等法院今逆轉判決劉無罪，可上訴。

2025年1月間，劉假借檢查手機為由，發現男學生存有中秋節與同學戲水打赤膊的影片，稱少年看起來像壞學生，要求他再次拍攝脫衣影像，藉此記住壞學生的模樣，才能「改過自新」。

男學生抗拒，但劉以「不聽話」為由施壓，逼得少年只好趁半夜家人熟睡時在浴室拍片。劉收到影片不滿意，還嫌「看不到臉、沒表情」，要男學生補拍，強調須「露臉、頭髮濕潤、戴當天的項鍊」還原場景，少年只好照做，共拍了3部影片，劉事後還向少年討要影片中佩戴的項鍊。

男學生作證指出，劉要他認「父子關係」，他拒絕仍不斷被要求，劉還利用專題成績掌控權，在全班面前威脅「要把科目打零分」或剔除競賽資格，讓他覺得有把柄在老師手上而被迫認劉為父。

劉坦承收到影片，但認為一切只是「管教過當」，辯稱要求露臉是為了觀察學生表情有無真心悔改，「沒有性意圖」。一審不採信他的說詞，並勘驗LINE對話，發現劉對少年長期情緒勒索，多次要求拍讀書的縮時錄影或道歉影片，甚至一天內連撥50多通電話，還會送衣服、襪子、邀約泡溫泉，依違反兒少年性剝削條例判刑3年10月。

高院認為，影片僅為男學生裸露胸、腹部，並未呈現性器、臀部等具明顯性私密性的部位，難認符合刑法規定的「性影像」，另劉邀約男學生泡溫泉、交付項鍊等，也不能作為本案影片具有性意涵的間接事證。

高院指出，綜合影片內容、拍攝緣由、雙方過往互動模式及事件發生前因後果，檢察官提出的證據不足以證明影片屬刑法所定義的「性影像」，一審認定有罪有所不當，撤銷判決改判劉無罪。

高院也附帶說明，刑事無罪，不等於教育行為適當，劉任教多年，對學生課業、競賽、品行及生活投入大量時間與心力，教育熱忱也獲不少師生及家長肯定，但教育熱忱不能取代教師專業倫理，「情同父子」、「愛之深、責之切」或「嚴師出高徒」等傳統教育思維，不能成為教師介入學生私領域、施加情感壓力或模糊專業界線的理由。

高院指出，現代教育所期待的良師，應在尊重學生人格、自主及平等受教權的前提下，以教師身分陪伴學生成長。越是關心學生，越不能忘記自己終究是教師。