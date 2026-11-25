張姓男子在美髮店的洗手間安裝針孔攝影機，拍到老闆娘洗澡影像，再恐嚇她「付錢處理」。張辯稱影像從網路下載，但因解析度不佳且是側臉，能認出身分不合理，張才向法官坦承是他拍的，被判應執行9月徒刑。

判決指出，張男和被害女子互不認識，張男前年在女子住處兼美髮店的洗手間，安裝針孔攝影機，拍下美髮店老闆娘全裸盥洗的影像後，向不知情的楊姓女友借用手機，打電話給被害女子，指女友想染髮，需諮詢，和她互加成為LINE的聯絡人。

張男接著透過LINE傳送偷拍的性影像給被害女子，告知「要付錢處理 ，還是要幫我處理這件事，我幫你減少金額？」、「需不需要我把你的照片發到你臉書，還有各大群組？還是我再寄到你營業的地方？」等訊息。

警方接獲被害女子報案後，循線查出張男涉案，持基隆地方法院搜索票前往張的住處執行搜索，查扣手機及針孔攝影機，製作筆錄後函送法辦。

基隆地檢署檢察官偵訊時，張男雖辯是從不明網站下載性影像，但無網站截圖佐證，且能從解析度不佳的被害女子側臉影像，辨別影中人是被害女子，足認是他拍攝的影像，認定涉犯無故攝錄他人性影像，另犯意圖散布而無故攝錄他人性影像未遂罪及恐嚇取財未遂罪嫌，應從重以恐嚇取財未遂罪嫌論處。

基隆地院審理時，張男承認犯行，法官指張男無故攝錄被害女子全裸盥洗影像，未尊重他人性隱私及身體自主權應予非難。張持影像恐嚇取財，使被害女子無端承受心理壓力及陰影也不應輕縱。

法官審酌張男在檢方偵查時，僅坦承恐嚇取財犯行，法院訊問後坦承全數犯行，犯後態度尚可，但尚未與被害女子達成和解獲得原諒，兼衡張男素行、犯罪手段、所生危害及個人生活情狀，無故攝錄他人性影像罪判刑5月，恐嚇取財未遂罪判刑5月，應執行9月，如易科罰金以1千元折算1日。