移民署北區事務大隊新北市專勤隊歷經一年多蒐證追查，於今年10月14日會同苗栗縣警察局攻堅苗栗竹南一處假釣蝦場，成功破獲跨國人口販運及性剝削集團。全案拘提吳姓主嫌等5名成員，查獲23名外籍女子，初估近一年非法營收高達4千萬元。

新北市專勤隊接獲情資，發現苗栗縣竹南鎮一處掛有釣蝦場招牌的營業場所形跡可疑，白天大門深鎖，夜間卻有男女頻繁進出。專案人員報請苗栗地檢署指揮，並於上 月14日展開攻堅行動，進入現場後赫然發現池內無水亦無蝦，實為非法色情與人口販運據點。

專案小組於該棟建築二樓包廂內，當場查獲23名泰國及菲律賓籍女子，其中一名經鑑別確認為人口販運被害人。現場同時起獲大量保險套、潤滑液，以及安非他命、K他命與毒品咖啡包等證物，並將吳姓主嫌等5名犯罪集團成員全數拘提到案，其中二人經法院裁定羈押。

據了解，該集團以釣蝦場掩人耳目，對外主打上空陪酒招攬男客，甚至嚴格規定遭點名的女子須於五分鐘內脫去上衣；若獲客人青睞，隨即安排專車載往竹南、頭份一帶的汽車旅館進行性交易。據估算，該集團藉此模式運作，近一年非法牟利金額高達4千萬元。

更為惡劣的是，女子若拒絕從事性交易，不僅當日薪資遭全數沒收，還會被額外倒扣500元，並遭受言語威脅與人格羞辱，甚至被迫跪地舔舐男客腳趾，導致被害人身心俱疲而不敢反抗。此外，針對現場查獲的大量毒品，檢警不排除集團藉此控制外籍女子，將持續擴大追查。

全案目前已依涉嫌違反人口販運防制法、妨害風化及毒品等罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。新北市專勤隊隊長黃奕崗強調，移民署將持續與各治安機關密切合作，從源頭溯源打擊跨國犯罪鏈；同時呼籲外籍人士切勿輕信來路不明的高薪廣告，民眾若發現疑似人口販運情事，應立即向相關機關通報，共同維護人權。

假釣蝦場藏人口販運據點，移民署新北市專勤隊破獲性剝削集團，拘提吳姓主嫌等5名成員，查獲23名受害外籍女子，年斂財4千萬元。圖／移民署新北市專勤隊提供

假釣蝦場藏人口販運據點，移民署新北市專勤隊破獲性剝削集團，拘提吳姓主嫌等5名成員，查獲23名受害外籍女子，年斂財4千萬元。圖／移民署新北市專勤隊提供

假釣蝦場藏人口販運據點，移民署新北市專勤隊破獲性剝削集團，拘提吳姓主嫌等5名成員，查獲23名受害外籍女子，年斂財4千萬元。圖／移民署新北市專勤隊提供

假釣蝦場藏人口販運據點，移民署新北市專勤隊破獲性剝削集團，拘提吳姓主嫌等5名成員，查獲23名受害外籍女子，年斂財4千萬元。圖／移民署新北市專勤隊提供