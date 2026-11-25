新竹張女偶然發現工程師丈夫手機跳出陌生女子訊息，驚見兩人互稱「寶貝」、「爹地」，小三甚至問「如果我懷孕了你要帶我去墮胎嗎」，還詛咒她怎麼沒死。張女怒告丈夫與小三求償100萬元，法官認定兩人交往逾越正常社交分際，判連帶賠償20萬元。

判決書指出，張女與施男2010年結婚，施男擔任工程師，年薪約130萬元，名下有一棟市值約2513萬元房產。張女日前發現丈夫手機跳出暱稱「姍姍」的女子訊息，進一步看到兩人的親密合照、LINE對話紀錄，才驚覺丈夫疑似長期外遇。

張女指控，丈夫與劉女疑似透過交友網站認識，兩人不僅互稱「寶貝」、「爹地」，還多次討論過夜及性行為。劉女曾傳訊「好想愛愛喔」、「爹地如果我懷孕了你要帶我去墮胎嗎」，甚至問「你們怎麼不吵架你們怎麼不離婚她怎麼還沒死掉之類的」，讓張女深受打擊。

張女認為，兩人婚外情可能長達14年，丈夫一面維持婚外關係，一面疑似脫產，避免日後離婚時遭請求夫妻剩餘財產分配，因而向兩人求償100萬元。

施男否認發生性關係，主張妻子未經同意破解手機、翻拍對話，證據取得不合法。他也表示，夫妻已長達10年缺乏良好互動、分房7年，並已分居半年，婚姻早有裂痕。劉女則稱2018年才透過交友軟體認識施男，起初不知道對方已婚，對話只是片段，不能證明兩人發生性關係。

法官認為，婚外情通常隱密進行，不能僅因配偶翻拍手機訊息就排除證據。施男未能證明張女透過非法監控、強暴脅迫等嚴重侵害隱私方式取得對話，因此認定LINE截圖可作為證據。

法官調查，兩人不僅互傳親密貼圖、表達愛意，還曾相約過夜。劉女更曾詢問施男妻子的行蹤及夫妻關係，足以證明她明知施男已婚，仍維持超越普通朋友的親密往來。

至於張女指控兩人多次發生性關係，法官認為，雖有「太快出來」、「夾緊」、「舔舔」等露骨對話，但截圖不連續，無法確認是否真實發生性行為，不能直接認定兩人曾發生性關係。最終判施男與劉女連帶賠償20萬元，其餘請求駁回。可上訴。