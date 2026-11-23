台北市立聯合醫院仁愛院區謝姓前醫檢師，涉在女病患解開胸罩檢測心電圖時，以手機錄下性影像，一審依無故攝錄他人性影像罪判刑3月，緩刑3年，檢方上訴，台北地院二審認為，謝以白袍掩護犯罪，改判他有期徒刑5月，得易科罰金15萬元，判刑確定。

女病患2025年5月11日至仁愛院區就醫，經急診室排定照X光與做心電圖檢查，由謝單獨在心電圖室為女病患檢測心電圖。檢方指控，謝趁女病患解開胸罩、上衣拉起、裸露胸部時，將手機置於胸前口袋、攝錄女病患的性影像。

女病患過程中發現被偷拍，於心電圖檢查完畢向醫師、護理師反應並報警處理，謝趁警方到場前將性影像刪除，警方後來搜索謝查獲證據，將謝移送法辦，檢方偵查，謝自白並寫下悔過書，依無故攝錄他人性影像罪嫌起訴。

一審認為，謝一時失慮致罹刑章，犯後坦承犯行，並提出曾做心理諮商的證明，已有悔意，判他有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，緩刑3年，接受法治教育4場次，提供150小時義務勞務，檢察官認為量刑過輕，提起上訴。

二審認為，謝罔顧醫療基本倫理，利用檢查之名侵害無從防備的女病患性的隱私，手段惡劣程度非一般竊錄可比，且女病患的代理人具狀指女病患心理受創，還尋求身心科及心理諮商，損害不輕，而謝案發後迄未賠償分文，如僅因沒有無前科即給緩刑，與平等原則有違，決定撤銷改判。

二審判決指出，謝利用醫檢機會攝錄被害人的隱私，以白袍掩護犯罪，手段卑劣，侵蝕醫病信賴，謝雖坦承犯行，但未與被害人和解，考量謝自陳大學畢業、未婚、改從事營造工作，判謝有期徒刑5月，得易科罰金15萬元，不得上訴。