吳姓男子服役期間，利用哥哥女友所生女童向他借手機、兩人獨處的機會，對她強制猥褻及性侵未遂，遭判刑6年定讞；女童與母親另提告求償，法院認定，吳不僅侵害女童性自主權，也使母親必須付出更多心力保護、教養女兒，侵害親子身分法益，判賠女童50萬元、母親30萬元。民事可上訴。

判決書指出，女童2018年8歲時隨母親到其男友家與其家人同住，吳是母親男友的弟弟，當時擔任軍人；同年7月年間，吳休假返家，趁女童向他借用手機、兩人在房間獨處，違反她的意願，以情趣用品碰觸女童私密部位，不顧她出手推阻仍未停止。

2019年9月至2021年6月間某日，吳再利用女童借手機的機會，明知女童僅為就讀國小的未滿14歲學童，竟脫下其內、外褲企圖性侵，因故未能完成而僅以下體摩擦女童私密處；女童之後隨母親搬離，才向同學透露遭遇，在同學建議與陪伴下告知導師，由學校通報揭發。

吳否認犯案，質疑女童證詞前後不一，且事後仍與他正常互動、多次借手機，沒有畏懼或逃避。刑事部分，台南地院一審依現役軍人對未滿14歲女子犯強制猥褻、強制性交未遂罪，分別判刑3年6月、4年，合併執行6年；台南高分院今年2月駁回檢辯上訴，最高法院7月再駁回吳的上訴，有罪部分定讞。

最高法院合議庭認定，女童對重要受害情節在偵審過程指述一致，所述吳姓男子身體特徵也與勘查結果相符；考量她揭露本案源由，案發後情緒異常反應，加上事發時年幼、對性事懵懂，生活又仰賴同住者照料，未立即揭露、舉報且如常互動，部分細節略有差異則是因時間經過影響記憶，均符合常情，不能據此否定指證。

民事部分，女童針對兩次侵害各求償25萬元，母親則各求償15萬元，合計80萬元，吳仍否認有相關行為。法院指出，導師證稱，女童最初由要好同學代為告知遭不當觸摸，自己顯得退縮、畏縮；社工訪視時，她談及遭遇情緒激動，甚至責怪母親為何將她帶進這個家庭，讓她受到傷害。

臨床心理師也證稱，女童原本安靜、聽話，談到事件時，表情、聲音改變，語速加快，帶著怒氣及嫌惡，情緒反應與陳述內容一致；法院綜合證人證述及刑事歷審結果，認定侵害事實明確，吳的否認不足採信。

法院認為，女童遭侵害時身心及人格發展尚未健全，身體、精神受有痛苦；母親為避免事件影響女兒身心及人格發展，須投入更多保護、教養心力，基於親子關係的身分法益也遭重大侵害，均得請求精神賠償；審酌雙方身分、經濟能力及母女精神痛苦程度，認定請求金額均屬適當，判吳應賠女童50萬元、母親30萬元。