陳男到從臉書認識的少女家中，見她因服藥意識不清性侵2次。少女事後發現家中垃圾袋中，竟有使用過的保險套報案。法官認定陳男犯行，應執行2年徒刑，考量無前科，且賠償20萬元與少女達成調解，宣告緩刑5年。

2026-11-22 10:38