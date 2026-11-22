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BTS高雄場外漏音演唱ARMY粉穿著火辣 男外套遮下半身做不雅動作慘了
南韓天團防彈少年團（BTS）在高雄連續舉辦3場演唱會，場內外吸引數萬ARMY粉到場聆聽；昨晚8時一名王姓男子在場外見不少粉絲聽「漏音」演唱穿著火辣，一時情不自禁，當場以外套遮掩下半身，做出猥褻不雅動作，被粉絲撞見報警逮捕。
左營警分局指出，昨晚8時許接獲BTS演唱會粉絲報案，指稱世運主場館外廣場大型電子看板下方，有男子疑似對女性做出不雅舉動，警方立即派員前往查處。
警方到場了解時，雖未發現涉案王姓男子（51歲）有不雅行為，惟報案人明確指證，警方遂將王男帶返派出所釐清案情。經警方了解，因現場疑因有多名女性穿著清涼，王男一時情不自禁，遂以外套遮掩下半身，作出猥褻動作。
警方依相關事證，將王男涉嫌違反刑法第234條，意圖供人觀覽，公然為猥褻之行為者，可處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。全案警詢後，依公然猥褻罪嫌函送橋頭地方檢察署偵辦。
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