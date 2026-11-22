陳男到從臉書認識的少女家中，見她因服藥意識不清性侵2次。少女事後發現家中垃圾袋中，竟有使用過的保險套報案。法官認定陳男犯行，應執行2年徒刑，考量無前科，且賠償20萬元與少女達成調解，宣告緩刑5年。

判決指出，成年的陳男去年透過社群網站臉書，認識未滿18歲的少女，並在去年7月15日到她在基隆的住處。這名少女因患有憂鬱症等精神疾病，服用多種藥物。陳男去年7月16日凌晨，見少女服用戀多眠（Lendomin）等藥物，意識模糊時，進入少女的房間，戴上保險套，乘機與少女性交。

同日接近中午時，陳男看見少女仍因服用前藥物，陷入意識模糊而不知抗拒，再次進入少女房間，戴上保險套，乘機再與少女性交1次。

陳男當天晚間10時許要離開少女住處時，少女想丟棄垃圾家中垃圾，要與陳男一同下樓，結果先在圾袋內發現已拆封的保險套外包裝，翻查垃圾袋又找出2個內含血跡，已使用過的保險套，得知遭陳男侵犯報案。基隆地檢署檢察官偵查後，認定陳男涉犯妨害性自主罪提起公訴。

基隆地方法院法官審理時，陳男坦承犯行，並與被害少女證述，加上警方扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣案物照片、醫院病歷及疑似性侵害事件驗傷診斷書等事證，認定陳男犯成年人故意對少女犯乘機性交罪2罪，各判刑1年8月，應執行2年徒刑。

法官審酌陳男無前科，一時失慮觸法，犯後承認錯誤，並與被害少女達成調解，願給付少女20萬元，少女同意讓陳男獲緩刑。考量陳男顯有悔悟彌補之意，歷經偵查、審判程序，當能知所警惕，刑期以暫不執行為適當，宣告緩刑5年。全案可上訴。