從事舞台設計的陳姓男子南下出差，將酒醉的女性下包商帶回飯店安置後被控性侵，陳男挨告後辯稱是女方主動勾引，但法院認為女方可以描述當天過程，且兩人不熟悉卻能知道陳男背部刺青圖樣，不採信陳男說法，刑事部分依趁機性交罪判陳男4年6月，民事再判他須賠償60萬餘元。

判決指出，陳姓男子與被害女子分屬舞台設計工程的上游跟下包廠商，2023年5月25日，兩人到高雄出差，同日晚間11時許，陳男和被害女子及幾名同事到酒吧喝酒，女方喝下調酒後醉倒，由陳男和同行友人護送回飯店安頓。

隔日凌晨1、2點多，4人將女生帶回下榻的飯店客房休息，其中2名男子安頓好後離去，另1名男子醉倒在沙發上熟睡，房內僅剩陳男負責照顧被害女生。女方指控陳男趁她喝醉時，脫去她的衣物性侵得逞，並報警提告。

高雄地方法院審理時，陳男否認性侵，辯稱當晚女方半夜在廁所沒穿衣服，還喊「學長為何不答應、不接受我」，還主動撫摸下體。

但法官發現，被害女子被陳男性侵後舉止有異，直到公司主管或親密伴侶詢問後，才講出當天在飯店被陳男性侵的過程，若女方要誣陷陳男，大可以直接到警局報案，何必隱忍多時，等到身邊的親友詢問後才陳述案情。

另外，被害女子和陳男並不熟悉，兩人喝酒時陳男是穿著短袖上衣，背部的鳥類與蝙蝠翅膀刺青被衣物遮蔽，若非陳男脫衣性侵女方，被害人不可能看見他背部刺青，審酌女方事後身心理狀況及反應，不採信陳男說法，依乘機性交罪重判陳男徒刑4年6月。

被害人另民事求償250萬1300元，陳男未到庭自己辯護，法官審酌相關事證後，認為陳男月薪約20萬元，判他須賠償就醫費用1300元及精神慰撫金60萬元，合計60萬1300元，可上訴。