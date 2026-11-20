基隆市一名A姓男子趁與同居女友的女兒B女一起躺在住處客廳地板時，涉嫌用手猥褻其胸部，過程剛好被B女的妹妹以手機錄下，基隆地方法院審理時，法官檢視發現錄影雖只有8秒，但很明顯看得出是猥褻行為，但他卻辯稱幫忙抓癢，考量他犯後態度惡劣、惡性重大，批所為枉為人父，依猥褻罪判處1年10月徒刑。

基隆地院判決書指出，這起案件發生在3年前，A男被控與同居女友的女兒B女一起躺在住處客廳地板時，涉嫌用手猥褻其胸部，過程剛好被B女的妹妹以手機錄下。

A男坦承當時有觸碰被害人B女，但矢口否認有何猥褻犯行，辯稱B女請他幫她抓癢，他沒有摸B女胸部。

法官指出，所謂猥褻行為，指性交以外，足以興奮或滿足性慾的一切色情行為，亦即在客觀上足以誘起他人性慾，在主觀上足以滿足自己性慾，侵犯他人性自主權的行為。

法官說，行為人觸摸他人身體之舉動，是否意在滿足自己性慾而屬猥褻行為，除告訴人的指證外，尚應綜合其他互補性或關連性的證據，相互參照，整體綜合觀察，才足以形成確信心證。

法官審理指出，影片呈現為明顯的試探撫摸，A男卻飾詞狡辯為抓癢，完全背離影片畫面呈現的結果，甚至辯稱一般抓癢都是伸進衣服裡抓，完全未尊重與他人之身體界線，法治、道德觀念嚴重不足。法官考量他犯後態度惡劣，所為枉為人父，因此判決1年10月，無易科罰金。全案可上訴。