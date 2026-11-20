台北市青年公園昨晚發生女廁偷拍案，一名女子與朋友逛完南機場夜市後，到公園公廁如廁，發現隔壁廁所門雖然鎖著，卻異常安靜，不久後竟看到一支手機從隔板下方伸出偷拍。女子嚇得大喊，同行友人立即衝進廁所，堵住隔間不讓偷拍者離開，警方獲報趕抵，在男子手機內查出多部偷拍影像，將人帶回偵辦。

據了解，女子19日晚間8時許與友人逛完南機場夜市，前往附近青年公園6號女廁，她進入廁所時，發現隔壁隔間已經上鎖，原本不以為意，但等了一陣子，卻覺得隔壁始終沒有動靜，不像有人正常如廁，因此提高警覺。

沒想到女子留意隔壁動靜時，突然發現一支手機從隔板下方縫隙伸出，疑似正在拍攝她如廁的畫面，當場大聲呼救。同行3名友人聽見後立即趕來，合力壓住隔間門，防止偷拍者趁機逃跑，並通知警方到場處理。

青年路派出所表示員警趕抵現場，發現涉嫌偷拍的27歲劉姓男子，取得劉男同意查看手機相簿，發現多段涉及女性隱私影片及照片。

平時打零工的劉男被查獲後，不斷向女子及警方求情，辯稱只是一時好奇，願意刪除影像並賠償，但女子不願接受，堅持提出告訴。

警方詢後依妨害性隱私及不實性影像罪、違反個資法等罪嫌，將劉男移送台北地檢署偵辦，並持續釐清手機內其他影像來源及是否另有被害人。