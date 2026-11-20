王姓男子在民眾黨中央黨部所在的台北市松山區台玻大樓及台北捷運南京復興站男廁偷拍，檢警查出共7人受害，王認罪，台北地院審理，考量王過去曾有偷拍前科，依妨害性隱私罪判他有期徒刑6月，得易科罰金。可上訴。

22歲的王今年4月8日上午潛入台玻大樓7樓、8樓及9樓男廁，將手機越過上方隔板竊錄男子如廁，陸續拍得4名男子，再跑到捷運南京復興站男廁偷拍2名男子，之後，他折返回台玻大樓7樓繼續偷拍，被害人察覺，報警處理。

警方依現行犯逮捕王，王坦承偷拍，辯稱手機影像已刪除，不過，員警查扣手機扣案進行數位還原，依妨害秘密、妨害性隱私及不實性影像罪嫌將王移送法辦。

檢察官開庭偵查，王聲稱接受不詳網友委託，以20部影像2000元為代價偷拍，地點選在台玻大樓、南京復興站男廁，一共7人受害，檢方將王起訴。

法院審理，王坦認犯罪，法官考量王有偷拍前科、至今未與被害人和解，並審酌他坦承犯行、從事餐飲業月入約4萬元，7罪分別判處他有期徒刑3月或4月，訂一應執行刑有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。