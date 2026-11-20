新北市鄭姓男子2024年間與女子相約外出，見對方身體不適竟自稱「乩童出身」，佯稱有靈體看上她的身體，誆說須與他發生性行為，否則女子及家人恐遭遇不測，進而在超商廁所內性侵得逞，一審被判刑3年10月。案件上訴二審，台灣高等法院日前判決駁回。

檢方調查，鄭2024年9月29日開車載著女子至新北市某家超商，途中遇女方身體不適竟自稱乩童出身，看得見不乾淨的東西，更誆說「靈看上妳的身體，才會上我的身跟妳做，跟妳做的不是我」、「妳不照做，妳家人會出意外」，讓女子害怕配合，於店內廁所性侵得逞。

女子事後驚覺有異報警處理，加碼控訴鄭於隔天用類似手法強迫替他口交。她表示，鄭事發後曾邀約她前去位於新北蘆洲的住處，除稱「靈」要求她一起進廁所洗澡並口交，還命她跟男友分手、不能跟所有男生往來，否則「靈」會一直跟著她。

士林地院一審審酌，鄭於偵審期間均坦承犯行，並與女子證述吻合，且有超商監視器畫面、女子案發後對話紀錄佐證，另於女子陰道深部檢出鄭的DNA，犯罪事證明確，依強制性交罪，判處鄭有期徒刑3年10月。

不過，針對女子指控鄭在住處逼她口交一事，一審認為，此事在女子報警初始並未被提及，女方當時也稱鄭對她並無其他侵害行為，卻在3個月後改口轉向檢察官控訴，且就被害過程供述不一，遭鄭否認駁斥。

一審指出，女子雖稱「忘記」、「腦袋不舒服」，但對於幾乎同期、僅早一天發生的廁所性侵案，均能完整說明細節，明顯不合常理，此部分認定鄭罪嫌不足，諭知無罪。

案件上訴二審，高院日前駁回上訴，維持3年10月徒刑。仍可上訴。