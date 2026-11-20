南投縣竹山鎮姜姓男子載中度智能障礙女性友人到建築工地，趁兩人獨處時違反對方意願性交。女子多次喊「不要」，還以腳踢、推打反抗，仍遭侵犯。姜男事後辯稱只是按摩，供詞卻多次改變，南投地方法院不採信，依強制性交罪判處有期徒刑3年8月。

判決指出，姜男與被害人原為朋友，2023年6月13日騎機車從草屯鎮載甲女前往竹山鎮一處建築工地2樓。姜男詢問甲女是否要睡覺，隨後兩人躺在地板上，姜男竟脫去甲女衣褲，親吻、撫摸其身體並性侵。

姜男脫被害人衣褲時，她曾用腳踢對方並明確說「不要」，曾推打姜男、阻止他脫衣。甲女的監護人察覺她外出後報警，案件才曝光。

姜男在偵查時先稱兩人沒有發生性行為，自己一直穿著衣褲；到了法院準備程序，又改口稱雙方衣褲有解開發生性行為；審理時則改稱當時只是按摩，自己躺著休息，已經半睡半醒。

法院認為，姜男對是否發生性行為、是否脫去衣褲等關鍵情節前後不一，說詞顯然不足採信。被害人的證述大致一致，並有刑事鑑定書及現場照片等證據佐證，認定姜男違反甲女意願性交。

姜男還質疑被害人當時沒有大聲呼救。法院指出，性侵被害人的反應因人而異，受到驚恐程度、個性、環境及與加害者關係等因素影響，尤其被害人為中度智能障礙者，認知能力約相當於國小低年級，不能因沒有大聲求救，就認定沒有遭受性侵。

檢方原依乘機性交罪起訴，但法官認為，被害人曾明確表達拒絕，並以肢體反抗，姜男是以違反意願的方式性交，改依刑法強制性交罪論處。

法院審酌姜男已與甲女達成調解，目前分期支付賠償6萬元，並考量其犯罪動機、手段及犯後態度等情節，判處有期徒刑3年8月。