台中地檢署日前偵破「台版紅姐」案，查獲1名李姓嫌犯假冒女網友側錄113名男子自慰，再抓到下游謝姓男子買了18部非法性影像，謝特別請求法院在判決書中遮隱他姓名；台中地院直言「民眾有權利知道，日常接觸之人是否有對兒少犯罪」公開謝全名後，依兒童及少年性剝削防制條例判他1年4月，緩刑5年。

檢方起訴指出，李姓男子（另案起訴）2022年起在Telegram以「直男調教」帳號，於交友軟體尋找男網友攀談，以變聲器、預錄影片，以女性自居騙對方透過視訊相互自慰，卻側錄騙取大量男性自慰片販賣，並根據外貌、身材及是否成年，分類「直調軍警」、「直調健兒」等多個群組。

謝男2022年加入群組成為會員，前後花錢買了「初階」、「中階」、「高階」及「幼齒」等類別一共18部非法性影像，檢警2025年7月15日搜索李男住處，根據他帳冊檔案掌握下游買家，今年3月18日再上門搜索謝男；檢方偵結依兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌起訴謝。

台中地院審理時，謝男透過辯護人，具狀向法院請求遮隱他姓名等個資，表示若公開謝的姓名，會對他職業、家庭，個人隱私產生負面影響，還可能使媒體、網路使用者可交叉比對得知被害人資訊。

中院表示，裁判書公開制度是立法者於人民知的權利，與個人資訊隱私權間權衡後建立的制度，除法律另有特別規定者外，自應依法辦理。

中院直言，尤其基於對兒童及少年權利保護「民眾有權利知道，日常生活所接觸之人是否有對兒童及少年犯罪，或違反兒童及少年性剝削防制條例的紀錄」，自無可能僅因謝不希望個人權利受損，就犧牲民眾知的權利，仍應依法院組織法第83條第2項規定，公開謝的姓名。

中院審酌，謝不尊重他人隱私，明知李男非法側錄性影像，包括成年、未成年男子，卻未逞私慾購買持有，侵害他人權利，且謝有支付對價給拍攝者，實際也是助長此種性影像犯罪，應予非難。

中院考量犯後坦承、和部分被害人調解成立，沒有前科，依非法蒐集個人資料罪、成年人故意對少年犯非法蒐集個人資料罪，一共4罪判他1年4月徒刑，緩刑5年，應向公庫支付30萬元、提供200小時勞務、接受法治教育5場，並應完成加害人處遇計畫。