台北捷運板南線今天上午發生性騷擾案，1名20多歲女子搭車時，遭陌生男子伸手觸摸臀部，原以為是車廂擁擠不慎碰觸，沒想到移動位置後，對方竟又跟著伸手，女子驚覺遭性騷擾，趕緊向站務人員求助。警方調閱監視器，已鎖定1名疑有性騷擾前科男子，雖然女子暫不提告，警方仍將依法調查。

據了解，女子今天上午與友人從江子翠站搭乘捷運，列車行經西門站前，因車廂內乘客眾多，突然感覺臀部遭人觸摸，起初以為是乘客推擠造成，便往旁邊移動，未料對方仍繼續靠近碰觸，她察覺不對勁，告知同行友人，2人於忠孝新生站下車，向站務人員求助。

大安分局新生南路派出所上午9時40分許獲報，派員到場了解，並會同捷運警察隊調閱車廂及車站相關影像，鎖定1名約30多歲男子涉有重嫌，據報男子疑有性騷擾前科，警方已掌握身分，將通知到案說明。

警方表示，雖然被害女子目前沒有提出刑事告訴，但仍會依性騷擾防治法循行政申訴程序調查，後續函請台北市社會局依法裁處，不會因被害人暫不提告就停止調查。

大安分局呼籲，民眾搭乘大眾運輸工具應尊重他人身體自主權，若遇到性騷擾應立即向站務人員或警方求助，警方將持續查處相關不法行為。