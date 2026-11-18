鍾姓男子涉嫌於台鐵新左營站等處男廁，裝設微型攝影機或持手機自隔板縫隙偷拍性影像，時間長達5年6個月餘，有19人受害，其中有2名少年。橋檢偵結依法起訴並求從重量刑。

橋頭地檢署今天發布新聞稿說明，全案緣於台鐵新左營站清潔人員發現男廁遭裝設微型攝影機，站方並接獲旅客反映後報警，查扣微型攝影機2台，經檢警調閱監視器畫面、追查相關事證，鎖定鍾男涉有重嫌，於4月14日持搜索票至鍾男住處執行搜索，扣得電腦、手機、記憶卡及隨身碟等物。

檢方查出，鍾男涉嫌於台鐵新左營站等處男廁，趁他人如廁時持手機自廁所隔板縫隙偷拍，或於小便斗上方架設微型攝影機，攝錄他人裸露生殖器等身體隱私部位的性影像，經檢警清查發現，相關偷拍影像所涉期間自109年9月至今年4月，長達5年6個月餘，被害人共19人，其中有2名少年，另有4名成年人未提告。

檢方表示，鍾男涉嫌對13名成年被害人所為的14次攝錄性影像犯行，涉犯無故攝錄他人性影像罪嫌，對2名少年被害人所為2次拍攝性影像犯行，則涉犯兒童及少年性剝削防制條例第36條第1項拍攝兒少性影像罪嫌，合計16次犯行。

檢方審酌，鍾男為滿足私慾，長期於公共場所反覆偷拍不特定民眾，手段具計畫性、隱蔽性及反覆性，侵害被害人性隱私及人格尊嚴，且被害人包含少年，危及兒少身心健全發展，破壞民眾對於公共場所隱私安全的信賴，犯罪情節及所生危害重大，請求法院綜合考量犯罪動機、手段、期間、被害人數及犯後態度等，從重量處各罪之刑。

檢方表示，扣案電腦、手機、記憶卡、隨身碟、微型攝影機及其內相關偷拍性影像，均請求法院依法宣告沒收，呼籲民眾若發現疑似偷拍，應立即通知場所管理人員並報警處理，切勿轉傳相關性影像、重製或散布，避免造成被害人二次傷害。