日籍中央研究院數學研究所博士後研究學者厚東裕紀，被控在租屋處以攝影鏡頭架設於男室友房間外，欲拍攝室友沐浴的影像，檢方依無故攝錄他人性影像未遂罪起訴，台北地院審理，判厚東裕紀有期徒刑8月。可上訴。

檢方指控，厚東裕紀（KOTO YUKI）2024年8月1日22時許前，將INSTA360 GO3攝影鏡頭架設於室友房間內的浴室對外窗框，並啟動電源鏡頭朝向淋浴間，被害人發現，取下鏡頭報警，檢警偵辦起訴厚東裕紀。

法院審理，厚東裕紀否認犯行，辯稱不清楚鏡頭是否為他所有，他雖有買一個很像的鏡頭，但已遺失。

被害人稱，他發現攝影器材架在浴室外的窗框上取下它，取下後先告知房東遇到偷拍，走出門外看到厚東裕紀剛好也走出來他的房間，回到浴室就發現對方拿著手電筒在照公共浴室的窗戶，很明顯是在檢查設備等。

法官勘驗警方密錄器發現，員警未將鏡頭送指紋鑑識前，曾告知鏡頭上有採得指紋，厚東裕紀隨即坦承鏡頭是他的，另外，法官認為，浴室位於4樓、外為防火巷、別無可能有路人靠近，可排除第三人裝設的可能，認定厚東裕紀犯行。

判決書指出，厚東裕紀為滿足一己私慾，無故於浴室內裝設鏡頭攝錄他人性影像，嚴重侵害告訴人性隱私權，他犯後否認犯行、飾詞狡辯，未與告訴人和解，態度不佳，依法量刑。

判決說，厚東裕紀於我國居留效期至2027年5月28日，雖經宣告有期徒刑以上之刑，但審酌他居留事由是應聘於中央研究院，沒有執行完畢或赦免後驅逐出境的必要。