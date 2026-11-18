台中市李姓男子前年在夜店將泥醉女子帶回汽車旅館性侵，台中高分院近日審結。示意圖／AI生成

台中市李姓男子與友人赴夜店狂歡，見同行女子不勝酒力泥醉，竟假意攙扶她至汽車旅館休息，趁友人離去後對女子乘機性交得逞。一審依乘機性交罪，判3年4月。李男以願賠償彌補過錯為由，請求法官酌減刑期並給予緩刑，案經上訴，台中高分院近日審結，將上訴駁回，全案仍可上訴。

判決指出，李男於2024年12月13日凌晨1時許，與多名友人前往台中市南屯區一間夜店飲酒作樂。同行的一名女子因不勝酒力陷入泥醉，李男等人於凌晨4時許，將她攙扶至附近一間汽車旅館，由李男登記開房供女子休息。

不料，李男見友人離去，竟趁女子酒醉失去意識、處於不能抗拒之狀態，在房內對她硬上得逞2次。女子直到當天中午12時許驚醒，發現自己衣衫不整，返家後在友人陪同下報警，警方循線將李男查獲送辦。

李男在法庭上坦承犯行，一審法官考量他雖無前科，但為滿足私慾侵害被害人性自主權，造成其身心受創，判刑3年4月。

李男不服提起上訴，主張自己年輕一時糊塗，已提出賠償方案展現悔意，家境不佳還需扶養父母，請求法官依法減刑並宣告緩刑。

台中高分院近日審結，法官審認，李男雖有意賠償，但被害人拒絕和解原諒，其犯罪情節並無顯可憫恕之處，不符減刑條件。加上一審判刑已逾2年，依法本就無法宣告緩刑，近日將上訴駁回，全案仍可上訴。

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