台北市某國小前王姓代理教師涉猥褻4名女學童，趁游泳課程時假借「特訓」名義要求女學生留下，四度在泳池內以生殖器隔著泳衣磨蹭，一審遭判刑1年4月，另判6月得易科罰金。案件上訴二審，台灣高等法院今撤銷改判，判王1年6月徒刑，另處10月得易科罰金之刑。

判決指出，2005年9月6日至2006年7月31日、2006年8月30日至2008年7月31日間，王擔任北市某國小代理教師教授游泳課程，卻假借「特訓」名義要求4名女學生下課後單獨留在泳池內，並以教導泳技為由，隔著泳褲用生殖器緊貼女童臀部及私處磨蹭。

女學生事後報警提告，證稱曾感覺到王用生殖器頂她，令她感到恐慌、噁心。期間，她雖一度想抬頭離開泳池，但一想到王是老師，又不敢出聲反抗，也沒有呼救。

北院審酌，根據校方性平會調查報告、受害人對話紀錄等，認定王對4名女學生4次犯行明確。

北院指出，王直到審理時才認罪，雖提出悔過書、道歉信，也與其中1女成立調解，但考量他為滿足私慾，戕害女學童的身心健全發展，仍有3名受害人不願各以20萬和解並請求重判，決定不予緩刑宣告，一審依犯對未滿14歲女子猥褻共4罪，判他1年4月有期徒刑，另有6月得易科罰金之刑。

案件上訴二審，高院今撤銷原判決，改判他1年6月有期徒刑；另判刑10月，得易科罰金。仍可上訴。