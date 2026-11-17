高雄市前鎮區永豐路某SPA會館涉嫌以按摩為掩護，媒介女子從事性交易。警方蒐證後，持搜索票破門查緝，當場查獲2名逾期居留的泰國籍女子與男客性交易，將負責人及媒介交易的男子，依妨害風化罪嫌移送偵辦。

高雄市警前鎮分局表示，警方接獲密報，指前鎮區永豐路某SPA會館涉嫌媒介性交易，經蒐證後聲請搜索票，11月13日下午，會同保安大隊特勤中隊前往搜索。發現業者設置多道門鎖，警方立即破門進入包廂，查獲朱姓男子與26歲泰籍女子從事性交易。

泰籍女子與男客坦承性交易，警方查扣現金、保險套及消費紀錄等證物，逮捕王姓女負責人（29歲）及涉嫌媒介的邱姓男子（49歲），並在店內查獲另名33歲泰籍女子。警方查出，2名泰女均已逾期居留。

警方依違反社會秩序維護法，裁處性交易的泰女和男客，並依違反入出國及移民法、就業服務法，將2名逾期居留的泰籍女子移送移民署專勤隊收容、王姓女負責人及邱姓男子依妨害風化罪嫌移送法辦。