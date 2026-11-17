嘉義一名黃姓男學生今年3月在中正大學圖書館內，趁穿短裙女子坐下時，持手機從桌下偷拍裙底，錄下女子隱私影像。嘉義地院審理認為，黃男為滿足窺視慾望，侵害女子性隱私，考量他坦承犯行並與被害女子達成調解，依無故攝錄他人性影像罪判處有期徒刑3月，緩刑2年。可上訴。

判決書記載，黃男今年3月15日下午1時許，在中正大學圖書館內，趁一名穿著短裙女子坐下之際，拿出手機開啟錄影功能，從桌下朝女子裙底拍攝，錄下大腿及內褲等非公開且足以引起性慾的身體隱私部位影像。

案件經嘉義縣警察局民雄分局偵辦，警方查扣相關物品，並蒐集現場監視器畫面、偷拍影像翻拍照片等證據。黃男在警詢及法院審理時均坦承犯行，與被害女子證述及相關事證相符，法院認定犯罪事實明確，依無故攝錄他人性影像罪論處。

法官審酌，黃男為滿足個人窺視慾望，無視法律對性隱私的保護，欠缺對他人隱私及身體自主權的尊重，造成被害女子心理恐慌與精神痛苦，行為應予非難。

不過，考量黃男沒有前科，仍是在學學生，具有身心障礙情形，犯後坦承犯行，且已與被害女子達成調解並履行完畢，女子也同意給予從輕量刑或緩刑機會，法院認為黃男經歷偵審程序應知警惕，判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，緩刑2年。涉案手機依法沒收。