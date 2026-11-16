現役軍人台南酒吧戶外飲酒…見她酒醉竟「公主抱」上車 帶回家性侵

黃姓現役軍人在台南中西區一處酒吧外搭訕女子，見對方酒醉無法自行走路，涉嫌叫車將她帶回住處性侵，女子學長雖及時發現仍未擋下；女子離開後打電話向友人求救，黃再被控搶走手機、切斷通話。偵訊時，黃否認性侵及搶手機，台南地檢署依強制性交及強制罪嫌提起公訴。

起訴指出，黃姓男子案發時為現役軍人，3月22日凌晨4時20分，黃與友人在餐廳戶外空間飲酒，黃搭訕附近酒吧外與朋友聚會的女子；女子因酒醉跌倒，須由朋友背回座位，黃預約車輛並以「公主抱」方式抱她上車，放在後座，女子陳姓學長察覺異狀，上前關切。

陳介入詢問兩人關係，確認車上只有女子一人，將女子住址告訴司機才離開；沒想到黃已先走到駕駛座旁，要求司機開到附近海安路口等他，黃一上車就將目的地改為自己住處，並在清晨5時4分抵達。

黃將女子抱進四樓房間，起初利用女子酒醉、無力抗拒的狀態企圖性交；女子稍微恢復意識後口頭拒絕，並以手腳推阻，黃仍涉嫌摀住她的嘴、厲聲喝斥「閉嘴」，不顧女子手推腳踢、奮力猛踹黃的肚子，仍強行性交得逞。

女子離開住處後，在門口打電話向友人哭訴、請求協助；黃涉嫌於清晨5時59分從她身後搶走手機並切斷通話，還說「妳這樣跟妳朋友講，妳朋友會怎樣講妳」，妨害她向外求援。案經女子向台南市警第二分局報警提告，檢警偵辦。

偵訊時，黃承認帶女子回家，並曾擁抱、親吻及碰觸她，但辯稱女子同意回到他家，雖然是他抱女子下車，但女子自己走樓梯上樓，在房內自行脫衣躺在床上；當女子表示不願意，他便停手，並沒有完成性行為，也沒有搶手機。

被害女子證稱，當時跟朋友想離開去吃東西，黃說已經幫忙叫車、車已經到了，她不認識黃，覺得幫忙叫車很奇怪，黃就突然把她公主抱起來；陳姓學長發現不對勁，就跟計程車司機說她家住址，並確保黃沒有上車，她確定車上只有她一個人後比較放鬆，在後座躺下休息。

女子指出，車開沒有多久就聽到有人敲副駕駛座車窗，跟司機說下個路口停車，司機真的在下個路口停車，讓敲車窗的黃上車，她那時候已經很醉，後來在車上發生什麼事情都不清楚，不知道在哪邊停車，只記得被黃抱到4樓一個房間。

陳姓男子證稱，學妹會跟他分享身旁社交狀況，沒看過黃姓男子，且當時觀察到學妹可能因為酒醉意識不清，因此上前介入關心，詢問黃是否要跟學妹一起上車？黃還說沒有；司機證稱女子無法自行行走，黃有要求開到附近路口等候，並變更目的地，搭車時兩人沒有黃所稱的親密互動或對話。

另外，女子友人證實接獲求救電話，通話突然中斷。檢方以同行友人、司機證詞、通話紀錄及監視器、叫車紀錄及女子事後傳給友人的訊息佐證，認為黃辯詞不足採信，認定犯行明確；全案依強制性交、強制罪嫌提起公訴，請法院分論併罰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康