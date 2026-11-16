嘉義少年遭遠房叔公侵犯不敢說 床邊放刀自保母親得知心碎

嘉義縣一名就讀高職的少年，遭遠房叔公王姓男子以幫忙搬東西為由帶回住處侵犯，因害怕遭責怪，長期不敢向家人求助，甚至在床邊放置刀具防身。直到去年4月再度受害，才哭著逃回家，傳訊息向母親求救，母親得知後心疼不已，急忙從台中趕回嘉義。嘉義地院審理後，依成年人故意對少年犯強制性交罪，判處王男有期徒刑6年。

判決表示，王男是少年的遠房叔公，王男因一隻手行動不便，經常以搬東西為由要求少年幫忙，少年祖母原以為只是協助長輩，未料竟成為受害開端。

少年證稱，王男經常趁家人外出時逕自進入他家，甚至走進房間要求幫忙，因不善拒絕，只好跟隨前往。去年4月26日上午，王男再次帶少年回家，進入2樓房間後關門，不顧少年閃避、推拒，以身體壓制，強迫口交等侵犯行為。

少年哭著逃回家，傳LINE向母親求救，得知兒子遭侵犯，急忙從台中趕回嘉義，看到兒子仍難過哭泣，揪心不已，甚至憤怒要找王男算帳。父親則勸她冷靜，先蒐集證據、陪伴兒子就醫。少年擔心遭父親責怪，母親心疼安慰兒子「你沒有錯」。

少年父親證稱，事發前兒子逐漸沉默寡言，甚至在床邊放刀具自保。事後透過就醫及學校輔導，身心狀況才逐漸改善。少年另向社工透露過去也曾受害，醫院病歷記載3次非自願不當接觸，但各次時間、地點不明，法院僅就去年4月26日犯行認定有罪。

王男否認犯行，辯稱只是請少年搬東西，辯護人也質疑少年明知可能受害仍跟隨前往，不符常理。法院認為，少年主要證詞一致，LINE紀錄、家人證詞及醫院病歷均可佐證，不能因未立即反抗就認定同意。

法院審酌王男利用遠親關係侵犯少年，造成身心創傷，犯後否認且未和解，加上先前違反選罷免法遭判刑9月，去年3月才出監，隔月又犯案，判刑6年。全案仍可上訴。