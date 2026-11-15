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桃園男陪女友回台南老家…竟偷拍她堂姊妹洗澡 被發現倉皇逃跑

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

桃園市張姓男子陪女友台南白河老家探親過夜，涉嫌趁女友的兩名堂姊妹先後洗澡時，持手機從浴室窗戶偷拍；後來堂妹竟發現紗窗外緊貼著手機，大喊「有人偷拍」，張倉皇跑離現場，隨後再故作鎮定走回。檢警偵訊時，張否認偷拍，台南地檢署依無故攝錄他人性影像罪嫌起訴。

起訴指出，張姓男子今年6月19日開車載女友及女友堂妹前往白河老家探親，女友堂姊與男友則自行到場，眾人準備在該處過夜；隔天凌晨近1時及1時50分，張的女友堂姊妹先後到一樓浴室洗澡，張竟涉嫌從窗外持手機拍攝兩人沐浴時的身體裸露隱私影像。

堂姊並未發現被張偷拍，堂妹洗澡時先看到浴室窗外有黑影閃過，數分鐘後又發現紗窗外貼著一支手機，當場大喊「有人偷拍」，張隨即倉皇從浴室外跑開，翻越圍牆離去；張事後故作鎮定從外走回，兩名女子查看監視器影像，發現偷拍者就是張，報警處理。

張在警詢、偵查時，承認曾從浴室方向往外跑並翻牆，但否認偷拍；其他現場二名證人指出，只有與張簡短寒暄，沒有聊天，事發後就騎車離開該處。另一人證稱，聽到有人大喊，往外看時隱約在圍牆看到人影，後來就看到張從圍牆外的方向走回來。

檢方認為，依據現場裝設的監視器，拍到張兩度出現在浴室附近，案發時突然從浴室外跑向圍牆，另有現場照片顯示，他查看手機時，畫面中的窗框與浴室窗戶相符；檢方綜合兩名女子及其他證人證述，認定張涉犯刑法無故攝錄他人性影像罪，依法提起公訴。

張姓男子陪女友到台南白河老家過夜，涉嫌趁女友的兩名堂姊妹先後洗澡時，持手機從浴室窗戶偷拍。聯合報系資料照
張姓男子陪女友到台南白河老家過夜，涉嫌趁女友的兩名堂姊妹先後洗澡時，持手機從浴室窗戶偷拍。聯合報系資料照

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