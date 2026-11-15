持尖銳物抵腰強行襲胸 男辯不小心摸到...二審考量精神狀況改判

彰化縣鄒姓男子騎車鎖定獨行的菲律賓籍女移工，下車尾隨後，持尖銳的木柄圓錐抵住對方腹部，強行襲胸得逞。一審依攜帶兇器強制猥褻罪，判鄒男6年6月。鄒男不服上訴，辯稱只是想搭訕，攙扶對方時「不慎摸到」。台中高分院近日審結，考量審酌鄒男患有思覺失調症，案發時受安非他命影響導致辨識能力顯著降低，近日撤銷原判決，改判2年6月，令入相當處所監護2年。

判決指出，鄒男再2024年7月7日上午9時許，騎車行經彰化縣大村鄉山腳路時，見菲律賓籍女移工獨自步行，竟將機車停放對面巷口後徒步尾隨。鄒男從後方抓住女方右肩逼迫轉身，左手持木柄圓錐抵住其右腹部，嚇得女方不敢反抗，鄒男隨即伸出左手強行抓捏女方雙胸，得逞後騎車逃逸。

鄒男在法庭上否認犯行，辯稱只是想搭訕，因女方害怕退縮，他用手腕攙扶對方起身時「不慎摸到胸部」，並堅稱木柄圓錐是帶在包包裡「用來剔牙」。但法醫採集女方上衣殘留的微物跡證，驗出與鄒男相符的DNA，當場戳破其謊言，一審將他重判6年6月。

案經上訴，台中高分院調查發現，鄒男領有中度身心障礙證明，患有妄想型思覺失調症，經醫療機構精神鑑定，確認鄒男案發時剛吸食完安非他命，受毒品影響導致衝動控制與辨識行為能力顯著減損。

二審認為，一審未考量鄒男精神狀態適用減刑規定，鄒男在二審已坦承犯行，撤銷原判決，改判2年6月，為達治療與社會防衛目的，宣告鄒男刑後需入相當處所施以監護2年，全案仍可上訴。