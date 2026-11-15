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獨／星宇副機師偷吃人妻180萬和解 付35萬後反悔提告結果曝

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

星宇航空周姓副機師與范姜男子之妻何女有染，雙方以180萬元和解，周男簽借據、本票並支付35萬元後反悔，表示簽約時遭受威脅，提告請求確認債權不存在；桃園地院審理後，認定該筆是侵害配偶權和解金，已分期匯款多次，遭脅迫證據不足，駁回請求。

原告周姓副機師主張，他與范姜互不相識，因與范姜之妻何女發生超友誼關係被抓包，雙方於2024年10月間到范姜家社區一樓的交誼廳磋商賠償事宜。

周男說，范姜一開口就要求賠180萬元，這金額比一般侵害配偶權賠的錢還多很多，他當時不同意，范姜恫赫若不從，就要將委託徵信社蒐集他與何女婚外情的照片及影片寄給星宇航空及媒體，要讓他身敗名裂，無法繼續任職。

他擔心個人名譽受損，甚至失去副機師工作，才被迫簽下「借款契約（借據）」、面額180萬元的本票及和解書，所簽本票及和解書只有一份由范姜持有，借款契約則是一式兩份各自留存。

周男說，借款契約內容雖然寫著「茲借款人周某欲向貸與人范姜借款新台幣180萬元整，並於2024年10月7日如數收訖無誤」，而他也於2024年11月29日、 12月31日、2025年1月31日、2月28日、3月31日、4月30日各匯款5萬元（合計35萬元）」給范姜。

周男表示，我們根本沒達成「借錢」共識，范姜也未曾借180萬元給他，雙方並無實際金錢借貸關係，況且他自己有買屋、存款，還有薪資等財力，經濟狀況良好根本無須借款，但對方卻拿著本票去法院取得本票裁定，可能會害他負債，故訴請確認借款與本票債權不存在。

被告范姜喊冤，指周某曾介入他的婚姻，誘使他老婆離婚，兩人還同居了大半年；當他發現老婆紅杏出牆後，曾與她簽協議書，後來是老婆聯絡對方，安排雙方見面協商。在簽署這份借款契約前幾天，周某曾到他家社區的一樓談判，之後周考慮一個星期，才於2024年10月7日簽下這份名為「借款契約（借據）」的文件。

范姜說，原先他開的價是200萬，對方嫌貴只願付120萬，經討價還價，最後同意以180萬元解決，所以借據上才會記載180萬元。強調這筆180 萬元不是借款，而是周男因為介入婚姻、侵害配偶權等行為所支付的和解金，由於周當時哭窮喊沒錢，才每月分期付5萬元，而他也未要求利息。

桃園地院審理認為，雙方原不相識，簽署借款契約是因周男與何女婚外情所衍生的侵害配偶權賠償並無爭議，周男雖然要求確認借款契約所載的180萬元債權不存在，但既然雙方均承認這筆款項實際上是賠償和解金，對於契約的法律關係並無爭執，根本無爭議需要解決。

至於180萬元本票，法院認定，雙方是因侵害配偶權事件協商賠償，並以借款契約及本票作為履行和解約定的文件，180萬元確實是雙方談妥的賠償金額，因此本票所代表的債權並非不存在。

對於周男指控遭受脅迫，法院也指出，主張因脅迫而簽署契約的一方，依法必須提出具體證據。審酌雙方是在社區大樓一樓交誼廳等公開場所協商簽約，周男簽約後又連續7個月依約付款，已支付35萬元，加上卷內其他證據，均不足以證明范姜確實以不法方式脅迫周男簽約。

綜上所述，法院認定原告周男請求確認借款債權不存在並無確認利益，請求確認本票債權不存在則為無理由，皆應予駁回，全案可上訴。

星宇航空周姓副機師與人妻滾床單還同居，遭求償180萬元，他分期支付35萬元後，反控遭對方以婚外情照片、影片威脅，要求確認債權不存在。桃園地院認定脅迫證據不足，判周男敗訴。示意圖／Ingimage
星宇航空周姓副機師與人妻滾床單還同居，遭求償180萬元，他分期支付35萬元後，反控遭對方以婚外情照片、影片威脅，要求確認債權不存在。桃園地院認定脅迫證據不足，判周男敗訴。示意圖／Ingimage

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