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北市男偷拍女友幫口交被抓包 遭判4月徒刑

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

徐姓男子與前女友交往同居期間，未經對方同意竟持iPhone偷拍女方為他口交的私密影像，女方事後察覺氣憤要求刪除並報警提告。士林地方法院審理，依無故攝錄他人性影像罪判徐男有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，作案用手機一併沒收。

判決指出，徐男與前女友2024年11月間在台北市同居處所，未經女方同意，擅自拿起手邊的iPhone 12 Pro，偷拍女方為他口交的性影像，女方發現後要求徐男刪除影片，並向北市警士林分局報案。

檢警獲報，持搜索票查扣徐男手機進行數位鑑識，確認犯罪事證明確，徐男也坦承犯行，檢方偵結依未經他人同意無故攝錄性影像罪聲請簡易判決處刑。

士院審理認為，徐男身為女方當時的伴侶，卻不尊重對方身體隱私權利，無故攝錄性影像，釀被害人因擔憂性影像遭備份或外流散布而感到焦慮；考量徐男犯後坦承犯行、大學肄業等情狀，判有期徒刑4月，可易科罰金，以1000元折算1日，扣案的iPhone 12 Pro手機則依法沒收。可上訴。

士林地院外觀照。聯合報系資料照
士林地院外觀照。聯合報系資料照

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