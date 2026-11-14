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藉口外出旅遊 替代役男揪友誘拐少女開毒趴栽跟頭

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

黃姓替代役男及賈姓、譚姓友人去年4月間透過1名少年以外出旅遊為由，邀約在IG認識的1名少女到摩鐵內休息，以K他命、毒咖啡包助興，甚至對少女上下其手，經少女父親報警而查獲，黃等人辯稱不知少女實際年齡，不為法官採信，認黃等人犯猥褻、性交及轉讓偽藥等罪分處4月至1年不等徒刑。

檢方起訴，黃、賈、譚均為成年人，與少年為朋友關係，而少年透過IG結識該名少女，於去年4月19日上午10時許，藉外出旅遊為由邀約她到台南某摩鐵房間休息。未料，賈在未違反其意願下，要求少女幫他口交並性交；黃也撫摸其胸部及親嘴。

此外，譚將K他命1包攜至房內，除自己施用外，提供其他人無償施用，黃等人還將K他命磨成粉末並摻入香菸內施用。賈也帶含有4-甲基乙基卡西酮咖啡包6包到場，除自己施用外，也提供其他人無償施用。經少女父親報案後，經警到場處理，當場扣得相關證物。

黃坦承有撫摸少女胸部並親吻其嘴唇，他辯稱，不知道女方的實際年齡。然而，他於審理時供稱，他認為女方看起來15、16歲。

賈承認轉讓偽藥給成年人，惟否認有與未滿14歲之人性交及轉讓偽藥給未成年人。他辯稱，當時電話中女方說她16歲，她來了之後少年有再問她一次，女方還是說她16歲。法官認為，賈反覆詢問女方的年齡，可見對於女方的實際年齡是有所懷疑的，否則何須詢問其年齡；賈、黃應可預見女方為未滿16歲。

台南地院認黃犯對於14歲以上未滿16歲之女子為猥褻罪判刑6月，可易科罰金。賈犯對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪判刑10月，又成年人犯轉讓偽藥予未成年人罪判刑7月，應執行1年。而譚另案先行審結，法官認他犯轉讓偽藥罪判刑4月，少年部分則移送少年法庭審理。

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黃姓<a href='/search/tagging/2/替代役男' rel='替代役男' data-rel='/2/105331' class='tag'><strong>替代役男</strong></a>等人辯稱不知少女實際年齡，不為法官採信，台南地院認黃等人犯猥褻、性交及轉讓偽藥等罪分處4月至1年不等徒刑。聯合報系資料照
黃姓替代役男等人辯稱不知少女實際年齡，不為法官採信，台南地院認黃等人犯猥褻、性交及轉讓偽藥等罪分處4月至1年不等徒刑。聯合報系資料照

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