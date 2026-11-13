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87歲獨居老翁涉嫌強握藥局女店員雙手吃上官司 真相待檢警調查釐清

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗87歲范姓老翁涉嫌強握藥局女性員工的雙手，讓對方感到不適向警方報案，並將店內影像PO網提醒其他店家注意防範，苗栗警分局已調查詢問老翁，將依性騷擾防治法函請苗栗地檢署偵辦。

苗栗警分局表示，分局人員昨天執行網路巡邏在社群媒體發現，有人將店家監視影像PO網，並指「苗栗市藥局及超商的小姐們，請小心這位⋯⋯覺得我們被他摸是理所當然，言語騷擾還會動手動腳⋯⋯」。

苗栗警分局北苗派出所接獲報案後立即派員前往處置，昨天上午11時許依規定受理這件性騷擾申訴案件，經員警到場檢視被害人提供的影像後，發現范姓老翁疑似趁藥局女員工不備之際，握住對方雙手，使這名女店員感到不適並報警處理。涉案的老翁是獨居老人，是否觸犯性騷擾防治法將由檢警進一步釐清。

苗栗警分局提醒，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，並請撥打113、110報案。

苗栗一名87歲老翁涉嫌強握藥局女員工的雙手，讓對方感到不適向警方報案，全案將函送檢方偵辦釐清真相，示意圖。記者胡蓬生／攝影
苗栗一名87歲老翁涉嫌強握藥局女員工的雙手，讓對方感到不適向警方報案，全案將函送檢方偵辦釐清真相，示意圖。記者胡蓬生／攝影

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