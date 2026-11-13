為離家妻扛69萬債換她回家 鐵工尪見1訊息心碎離婚

新竹陳男婚後從事鐵工養家，妻子卻沉迷抖音、與多名男子曖昧，離家後更聲稱欠乾哥69萬餘元，只要丈夫代為還債就願意返家。陳男信以為真簽下本票，卻發現妻子私下向友人透露「等他幫我還完債，我就會跟他離婚了」。陳男憤而訴請離婚，法官認定夫妻互信已破裂，判准離婚。

判決書指出，陳男與妻子2024年8月27日結婚，婚後住在新竹縣新豐鄉陳男母親所有的房屋。陳男主張，婚後家庭生活開銷全靠他從事鐵工賺錢支應，妻子卻無所事事，整天沉迷抖音遊戲，還與多名陌生男子傳送曖昧、調情訊息。

2025年1月19日，陳男發現妻子與其他男性的曖昧對話，當面質問，沒想到妻子不僅毫無愧疚，反而責怪丈夫太愛吃醋，當天便不告而別，獨自前往基隆，從此未再返家。

不到一個月後，妻子的林姓乾哥邀陳男到基隆某咖啡廳見面，妻子也在場，聲稱自己積欠乾哥69萬餘元，只要丈夫願意代為還債，就會回家履行夫妻同居義務。陳男信以為真，簽發總計69萬元本票交給林男。

沒想到妻子拿到丈夫還債承諾後，依舊沒有返家。陳男更發現妻子離家期間，不僅與多名網友互傳裸露照片，還與不同異性出遊，甚至早已向共同友人透露真正打算，直言「我早就跟他說過了，我會準備好離婚協議書，等他幫我還完債，我就會跟他離婚了」。

陳男直到2026年1月因急性肺炎住院，林男仍不斷催促還款，才逐漸認清妻子根本無意維持婚姻，認為自己只是被當成償債工具，因此拒絕繼續支付剩餘款項。

陳男主張，林男隨後傳訊表示要給他「驚喜」，不久後，他竟在住家大樓公布欄及電梯發現母親、妹妹、妹婿，甚至未成年子女的照片遭人張貼，讓他不堪其擾，決定向法院訴請離婚。

審理期間，妻子經合法通知未出庭，也沒有提出任何書面答辯。陳男則提出夫妻對話紀錄、本票截圖、存摺、妻子與網友互動照片，以及社區電梯公布欄照片等證據。陳男母親也出庭證實，媳婦2025年1月離家後，就再也沒有見過她。

法官認為，夫妻結婚僅數月，妻子便逕自離家，與其他異性互動逾越一般社交分際，還曾向友人表示，等丈夫替她還清債務就要離婚，足見妻子無意維繫婚姻，夫妻互信基礎已蕩然無存，判准離婚。