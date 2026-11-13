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誆「怪物來了」強摸3童下體 北市狼師、德育學院連帶判賠200萬

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

教保員陳羿翰於北市民生社區2家幼兒園任職期間，被控以騙稱「有怪物來了」等手段，趁機強摸3名未滿5歲孩童下體，遭判刑8年定讞；民事部分，台北地院認為，陳與經營2家幼兒園的德育護理健康學院應負連帶賠償責任，判賠3童及父母合計200萬元。

陳原在2023年6至7月間於北市一家幼兒園擔任代理教保員，並於2024年3月1日至8月中旬轉至另家教保中心任職，期間涉以檢查身體名義撫摸孩童下體，或趁室內燈源關閉喊稱「怪物來了」，再利用學童趴在地板之際，觸碰小朋友私處。

檢方指控，全案共有4名孩童受害，包括A童被脫褲並撐開臀部撫摸生殖器；B女童午休時遭兩度撫摸下體；C童趴地時被伸入褲檔亂摸下體；D童被以擦乳液名義搓弄生殖器，均依對未滿14歲男女犯強制猥褻等罪，起訴陳。

刑事部分，一審認定陳合計對4童共有4次犯行，判刑8年；上訴二審，卻逆轉認為D童未親口證實陳有猥褻行徑，指證無據，就D童部分改判無罪，刑期不變。最高法院今年5月駁回上訴，陳判囚8年定讞。

民事部分，4名孩童家長提告求償，對象除了陳及經營2家幼兒園的德育學院，另有委辦單位北市教育局、國防部資通電軍指揮部，各請求連帶賠償小朋友及父母合計400萬元，共1600萬元。

北院指出，本件有刑事判決在案，認定陳對A、B、C童各有1次、2次、1次的強制猥褻犯行，構成4次侵權行為，陳自應負起損害賠償責任。不過，由於D童案情被判處無罪確定，民事審理期間也無新事證足以扭轉，D童及父母求償部分不應准許。

另陳因受僱於德育學院，進而擔任教保員並領有薪資。北院認為，德育學院對陳具一定監督考核權限，屬於陳的「僱用人」，應負擔連帶賠償責任。

北院考量，陳的猥褻行為導致A、B、C童產生憤怒、排斥成年男性等社交退縮及逃避反應，迫使孩童家長調整教養措施，陪同子女面對被侵害的痛苦，給予扶持輔導。因此，陳不法侵害3孩童父母的教養及監護權等，情節重大，也應賠償。

北院審酌陳經濟狀況及3孩童、父母受害程度等情狀，一審判陳及德育學院應連帶賠償A童及父母50萬元、B童及父母100萬元、C童及父母50萬元，合計200萬元為適當。

至於北市教育局、資通電軍遭求償部分，北院表示，由於2委辦單位無從直接干涉幼兒園的人事任命，也無實質監督考核權限，且從陳的職務行為外觀，看不出他是替教育局、資通電軍提供勞務，認定2機關不需負擔損害賠償責任。仍可上訴。

台北地院外觀。聯合報系資料照
台北地院外觀。聯合報系資料照

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