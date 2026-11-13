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麻醉醫趁她做腸胃鏡未清醒偷摸下體 判關1年2月定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台北醫學大學附設醫院麻醉醫師林朝順趁女病患做完腸胃鏡檢查，在恢復室麻醉未完全消退時，伸手觸摸下體，一、二審依乘機猥褻罪判刑1年2月；案件上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。

林朝順2022年11月25日上午9時許，替女病患進行腸胃鏡檢查的中深度鎮靜麻醉，事後待女病患檢查完畢，於恢復室躺在床上麻醉尚未完全消退時，林伸手觸摸對方私密處，被害人提告。

法院開庭，林朝順坦承負責女病患的內視鏡等檢查的麻醉工作，但否認猥褻，供稱「我沒有做她指控的行為」。

法院調查，女病患證稱，她在恢復室被「一個奇怪的感覺」驚醒，感到莫名地害怕、不知所措，她後來打電話去醫院服務中心，只避重就輕說下體有被碰到；她說，當時在恢復室不能移動四肢，頭非常暈、想吐，而且四肢發軟。

女病患稱，事發時看到穿長袍的男醫師站在簾外，當時因麻醉，沒有辦法跟護理師及家人說發生什麼事，回家後「不甘願在一個不知且不能的情況下被不知道的人性侵害」，就打電話給醫院服務中心，說男醫師「頭髮少、戴眼鏡、約50至60歲、身高約178公分」。

北醫社工則稱，曾接獲被害人檢舉，被害人反映在恢復室被男性觸碰陰部，於是在摘要上記載下「性騷擾」。麻醉科主任證稱，護理長告知有申訴案，並轉述被害人的描述，他對照班表發現當班的麻醉科醫師是林朝順，當天召開內部會議請林說明，林當天曾說「我可能做了不應當做的事情」。

法官參考醫院性別平等委員會調查的資料，認為林朝順確實觸碰女病患的陰部，否則不會在接受調查時不提異議，認定成立犯罪。

一審認為林朝順具醫師身分，在醫院內乘機猥褻，對醫病信賴影響不輕，考量林否認犯行、未與被害人和解，審酌被害人的訴訟代理人表示女病患因此身心受莫大損害，曾試圖輕生、留下遺書，依乘機猥褻罪判刑1年2月。

二審維持一審判決，案經上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

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台北醫學大學附設醫院麻醉醫師林朝順趁女病患做完腸胃鏡檢查，在恢復室麻醉未完全消退時，伸手觸摸下體，被依乘機猥褻罪判刑1年2月定讞。示意圖／Pexels
台北醫學大學附設醫院麻醉醫師林朝順趁女病患做完腸胃鏡檢查，在恢復室麻醉未完全消退時，伸手觸摸下體，被依乘機猥褻罪判刑1年2月定讞。示意圖／Pexels

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